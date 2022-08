„Fotbal to byl pěkný, hrálo se nahoru-dolů. Jenže lidé chtějí vidět branky. My jsme měli do patnácté minuty rozhodnout, což se nám kvůli skvělého výkonu hostujícího gólmana nepovedlo. Pak už se hra bohužel vyrovnala," hodnotil průběh právě skončené hry domácí trenér Lubomír Keluc.

A bylo tomu opravdu tak. Domácí fotbalisté vstoupili do hry proti oslabeným hostům, kterým chyběli dva zkušení hráči Bříza a Minka, s vervou a několikrát se řítili na jesenického gólmana Malysu. Ten ale vytahoval jeden parádní zákrok za druhým a držel tak šance svého celku nad vodou.

„Přijeli jsme do Kostelce s vědomím, že nás nečeká nic lehkého, což se také vyplnilo. Domácí měli dobrý nástup do utkání a my jsme zaostávali v důrazu, síle, propadávali jsme v osobních soubojích a jenom díky našemu gólmanovi Malysovi to bylo 0:0. On totiž chytil minimálně tři tutovky. Smekám před ním a už jsem mu stihl i poděkovat," přidal svůj pohled, který byl vlastně pouze zrcadlovou verzí téhož, i jesenický kouč Libor Sláma.

Po změně stran se už hra vyrovnala a do šancí se dostávaly oba celky. Bohužel však většina z nich neoplývala dobrou koncovkou, a tak se nakonec oba celky rozloučily za bezbrankového stavu.Největší šanci si třináct minut před koncem nakonec vytvořili hosté. Po centru Bráblíka se hlavou do míče opřel Martin Furik a napálil břevno.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Trochu nás to, kvůli toho promarněného začátku mrzí. Na druhou stranu jsme ale uhráli první bod v krajském přeboru po 66 letech, což je obrovsky pozitivní. Remíza je ve výsledku asi zasloužená," pokračoval kostelecký lodivod.

„Ve druhém poločase jsme se už dostali do hry a troufám si tvrdit, že jsme byli lepší. Škoda toho Furikova břevna. Bod ale beru. Jako plusový bod vidím, že jsme udrželi nulu vzadu," uzavřel Libor Sláma.

Utkání se odehrálo netradičně již v páteční podvečer kvůli jedné mimořádné události a domácí kouč měl k jesenickému přístupu jen slova chvály. „Chtěl bych poděkovat Jeseníku, že nám vyhověl a přijel v pátek. Navíc z takové dálky. Nevěřím, že by jakékoli mužstvo tady z okolí bylo vůbec schopno přijet. Pokud budou potřebovat, určitě jim to rádi vrátíme," děkoval.

„Museli jsme hrát dnes, protože náš hráč Jan Skalník má příští týden svatbu a dnes večer mají zapíjení svobody, na které odjíždí hned po zápase. My bychom tak zítra k utkání neměli dobrou polovinu manšaftu," vysvětlil na závěr.

FC Kostelec na Hané - FK Jeseník 0:0

Rozhodčí: Šteier - Doležal, Sedláček. ŽK: Kořenovský, Hruban, Prokop, Skalník - Furik, Bouchal. Diváci: 300.

Kostelec na Hané: Vítek - Kořenovský, Hruban. Prokop, Lužný, Preisler, Abrahám, Výmola (25. Grulich), Skalník (83. Chytil), Pavlíček, Ondroušek. Trenér: Lubomír Keluc.

Jeseník: Malysa - Janíček, Cekuras (63. Tulis), Zrník (63. Sytař), Ma. Bráblík, Kysela (46. Mi. Bráblík), Furik, Červeňák (70. S. Planý), Bouchal, Krézek, M. Planý. Trenér: Libor Sůáma.