„Neřekl bych, že jsme kvůli tomu byli nějak nervózní. Věděli jsme, že už ty body musíme získat a když jsme začali hrát, tak jsme poznali, že jsme na tom mnohem lépe. To nás uklidnilo dost," dodal.

Celkově Protivanov vyhrál na náměšťském trávníku jasným rozdílem 5:2 a Grmela se na tom podílel hned čtyřmi nastřílenými brankami. Nejdříve dorážel do branky míč po skvělém centru Růžičky, poté využil chyby brankáře, třetí gól dal po úniku a propadnutí obrany a čtvrtý pak po centru Sedláka, který přesprintoval všechny hráče a poslal mu míč přesně na nohu.

„Minimálně dva mé góly byly darované. Buď skvělými akcemi mých spoluhráčů nebo chybami náměšťské defenzivy," smál se.

Celkově se už tento civilním zaměstnáním učitel tělocviku a informatiky a fanoušek Sparty, jehož fotbalovými vzory jsou Wayne Rooney a Jack Grealish, trefil v této sezoně už devětkrát. Jak ale sám říká, mohlo to být i mnohem lepší.

„Myslím si, že to číslo mohlo být klidně dvojnásobné. Spálil jsem obrovskou spoustu šancí. Mohli jsme se možná díky tomu nacházet v tabulce někde úplně jinde," lomí rukama.

Aktuálně je tak jeho tým na třináctém místě ze čtrnácti s dvoubodovým náskokem na poslední Chomoutov. V posledním kole jej ale nečeká vůbec nic jednoduchého. V cestě za poklidnou záchranou mu totiž bude stát našlapaná Olešnice, která se po zimním posílení vzedmula z posledního místa na aktuální deváté.

„Už na podzim jsme se divili, že jsou v tabulce tak dole, protože herně patřili rozhodně k těm nejlepším. Určitě to bude těžký soupeř a my se s tím budeme muset nějak porvat. V žádném případě nechceme spoléhat jenom na to, že Chomoutov klopýtne," hlásí odhodlaně.

A co vlastně podle něj dohnalo Protivanov až do současného stavu, kdy se musí až do posledního kola klepat o to, zda se v šesté nejvyšší soutěži udrží i pro příští sezonu?

„Hned v přípravě se nám zranil důležitý hráč Vítek Nejedlý a těžko se jeho ztráta lepila. Postupem času jsme pak měli asi tři, čtyři další zranění a někteří hráči nám také odešli. Nyní jsme už vlastně hráli jen s jedním náhradníkem," vyjmenovává důvody a pak si za chvíli si vzpomíná na další: „Navíc se zrušilo naše béčko, takže také není odkud brát. Dále se nám v Lesnici zranil brankář , což nás také stálo hromadu bodů."

A jaké jsou ambice tohoto borce do budoucna? Už žádné větší nemám. Chci to už dokopat tady v Protivanově. Možná že až skončím, budu se věnovat trénování. Sice ne nikde na vyšší úrovni, ale zkusit bych to chtěl. Rozhodně budu chtít jakýmkoli způsobem u fotbalu zůstat," uzavřel Marek Grmela.