Fotbalisté Čechovic neprožívají ideální období. Prohráli už šestkrát v řadě, což předseda klubu a kronikář Josef Sklenář nepamatuje. Jaké jsou příčiny?

Oslavný pokřik TJ Sokol Čechovice po vítězném utkání, si už hráči neužili šest zápasů v řadě. | Video: Zdeněk Vysloužil

V minulých sezonách patřily Čechovice k nejlepším celkům I. A třídy. V loňském ročníku se dočkaly a zkusily si krajský přebor. Jako nováček určitě nezklamaly. Už na podzim se nějakou dobu pohybovaly na čele tabulky, nakonec braly celkové čtvrté místo.

Dobře odstartovaly také letošní podzim. Prvních sedm duelů neprohrály, ale pak to přišlo. Osmé kolo a porážka 0:3 s Lipovou. K tomu navíc dvě červené karty, které přišly až po utkání. „Tam ta naše série začala. Nebyl jsem tam, ale z nějakého důvodu došlo k incidentu po zápase a zabušení na dveře vyhodnotil rozhodčí jako nesportovní chování,“ říkal Josef Sklenář.

Následovala vysoká porážka před vlastními fanoušky s Medlovem 0:6 a dále nestačily Čechovice ani na Bělotín (2:4), Velké Losiny (1:2), Rapotín (1:2) a Bohuňovice (2:3).

„Neuvědomuji si, že bychom někdy měli takovou negativní sérii. Byla tam sezona, kdy jsme byli asi druhý rok v I. A třídě a bojovali jsme o záchranu, tak výher moc nebylo. Ale nevzpomínám si, že by se prohrálo šestkrát v řadě,“ litoval Sklenář a pokračoval: „Věřil jsem, že se to prolomí s Losinami, kdy jsme měli vyhrát 7:1, ale nedáme góly a prohrajeme 1:2. Stejně tak jsem věřil v Bohuňovicích. Kromě zápasů s Lipovou a Medlovem, kterému se povedlo vše, do čeho kopl, jsme nebyli horším týmem.“

Kde jsou příčiny?

Možná také v disciplíně, protože s Velkými Losinami dohrávaly Čechovice o devíti po dvou červených kartách a celkem jich během třinácti zápasů vyfasovaly už pět.

„Není to nic příjemného, když najednou chybí čtyři hráči ze základní sestavy. Potom se k tomu ještě přidala zranění a chybělo nám šest, sedm kluků. Vstupovaly do toho také pracovní povinnosti a u některých i dovolená. Je to tak každý rok, když neberu ty červené. Začnete sezonu s dvaceti kluky a na konci jste rádi, že dáte dohromady dvanáct, třináct, kteří jsou schopni utkání odehrát,“ popsal předseda.

A právě zranění také trápí celek z Prostějovska. Nejvíce bolí absence nejlepšího střelce týmu Jana Šteigla, který má zkušenosti z druhé ligy, kde nastupoval za Prostějov a Líšeň. V deseti zápasech nasázel jedenáct branek, ale v 11. kole se stal terčem nevybíravého zákroku obránce Rapotína Milana Machalického, po kterém má potrhané vazy v kotníku.

Zákrok na Jana Šteigla v čase 1:22 - 1:45:

Zdroj: Radomír Novák

„Chybí nám hodně. Ale to je také věc. V Rapotíně jsme vedli 1:0 a za tohoto stavu jsme měli kopat penaltu, která byla neoddiskutovatelná. Ale podle rozhodčího tam samozřejmě kontakt nebyl, takže penalta nebyla a ještě je Honza zraněný,“ nechápal Sklenář rozhodnutí sudího Štětky.

Díky povedenému startu však v Čechovicích nemusí mít záchranářské starosti. Se sedmnácti body jsou přesně v polovině tabulky na osmém místě. Hlavní trenér Pavel Kucharčuk i jeho asistent Lukáš Koláček pak v ohrožení nejsou.

„Určitě není na pořadu dne odvolání. Jsme s nimi spokojeni a jsme také domluveni, jak bude probíhat zimní příprava,“ řekl jasně Sklenář.

Do konce podzimu pak čekají Čechovice ještě zajímavé duely. Nejprve přivítají silné Želatovice a následně změří síly v derby na hřišti Konice. „Věřím, že ještě nějaké body uhrajeme,“ říká Sklenář.

Zároveň si však v Čechovicích uvědomují, že druhá sezona nováčka v soutěži je náročnější než ta první. „Je to vyšší soutěž. Byli jsme zvyklí vyhrávat, ale musíme se naučit přijímat také porážky. Samozřejmě nás mrzí a chceme s tím něco udělat. Musíme se o body porvat, poctivě pracovat a makat,“ hlásí předseda.