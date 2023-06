Překvapení? Kostelec chce do divize a má k ní blízko

Olomoucký krajský přebor se blíží do úplného finiše. Jistým postupujícím je Jeseník, kterému šlapal na paty Kostelec na Hané. A i ten se nakonec může podívat nahoru do divize. Vše mu hraje do karet a je blízko postupu, který by podle všeho přijal.

Derby přes kopec: 1. díl fotbalového videopořadu Deníku | Video: Deník/Ivan Němeček

Kanonýr Deníku Z III. třídy jsme chtěli co nejrychleji pryč, říká čechovický Petr Faltýnek Fotbalisté čechovického béčka to zvládli. Hned v první sezoně existence týmu naprosto… Přečíst článek > V minulé sezoně hráli fotbalisté Kostelce ještě I. A třídu. V úvodu této se pohybovali na chvostu tabulky a měli po pěti zápasech tři body se skóre 2:8. Jenže potom přišla domácí výhra nad Medlovem (1:0) a série patnácti duelů bez porážky. Následně nestačil Kostelec shodou okolností právě na Medlov (0:2) a najel opět na vlnu osmi duelů bez prohry. „Podzimní zápas s Medlovem nás nastartoval. Zjistili jsme, že to musíme trošku změnit,“ říkal trenér Kostelce Lubomír Keluc. Výsledkem je 58 bodů po 29 kolech a druhá příčka jen tři body za vítězem z Jeseníku. Za celý ročník prohrál Kostelec jen třikrát a vzhledem k rozšiřování moravských skupin divizí na šestnáct celků pokukuje po postupu, který je možný i z druhé příčky. Ohlasy z KP: Lipová padla v Kostelci, Konice dostala čtverku od Litovle „Kostelec je klub, kde hráči hrají zadarmo. Bavili jsme se o tom a pokud si to hráči uhrají a budou chtít postoupit, což řekli, že si divizi budou chtít zkusit za stejných podmínek jako hráli v krajském přeboru, tak do toho půjdeme,“ potvrdil Keluc, že klub v případě úspěchu na posun výš kývne. Kostelec má postup ve svých rukou. Z pěti krajských přeborů, které spadají pod fotbalovou Moravu (Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Vysočina a Zlínský), postupuje z každého vítěz a právo postoupit mají také dva nejlepší týmy z druhých míst. A právě druhým nejlepším týmem na druhých místech je kolo před koncem Kostelec. Celek z Prostějovska posbíral 58 bodů. Více zvládl pouze Vratimov (60 bodů) z Moravskoslezského kraje (Petřvald na Moravě a Český Těšín ze stejného krajského přeboru mají 59 bodů, ale druhý skončí pouze jeden tým). Ohrozit Kostelec dále můžou pouze tři celky. Kuřim z Jihomoravského kraje, která má o bod méně, či Čechovice, které jsou za Kostelcem o tři body a mají stejný vzájemný zápas (0:0, 1:1) a lepší skóre o jedenáct gólů. Ve hře jsou však také Slušovice ze Zlínského kraje. Ty sice mají „jen“ 48 bodů, ale v tamním krajském přeboru hraje pouze 14 týmů, a tak by se body přepočítávaly na koeficient, jelikož Slušovice odehrají o čtyři utkání méně než týmy v šestnáctičlenných soutěžích. Historický postup? Před Kostelcem na Hané stojí jednoduchá matematika. Stačí, když v posledním kole porazí na domácím hřišti třinácté Bohuňovice a nemusí se ohlížet na soupeře, v případě jakéhokoliv zaváhání bude potřebovat jejich pomoc. Pro Kostelec hraje také domácí bilance. Ze 14 zápasů na vlastním hřišti 11 vyhrál a ve 3 remizoval. „Stoprocentně chceme udržet domácí neporazitelnost a pro vítězství uděláme maximum. Poslední krok je vždy nejtěžší, ale pokud vyjde, můžeme se těšit na divizi. Byla by škoda si ji nevyzkoušet. Myslím, že její fotbalová kvalita šla dolů a jsem přesvědčený, že z našeho krajského přeboru by ji mohlo hrát až pět týmů,“ myslí si Keluc. FOTO: Oslavy do pozdních hodin. Jeseník ovládl krajský přebor a jde do divize Kouč úspěšného nováčka si je také vědom, že v případě úspěchu to nebude snadná práce. „Víme, že budeme muset fungovat jinak, pracovat jinak a přivést hráče, aby byl tým více konkurenceschopný. Zároveň však nechci brutální obměnu, protože chci, aby si divizi zahráli kluci, kteří si ji vykopali. Doplnit kádr ale musíme, abychom neudělali ostudu v případě nějakých zranění. V Kostelci divize nikdy nebyla, tak doufám, že to případně nebude úplná propast a nebudou najednou všichni otrávení a nešťastní,“ říká Lubomír Keluc. Zatím není definitivně hotovo. O všem se rozhodne teprve o víkendu na hřišti. Jaká je situace? Koeficienty Slušovic v případě prohry: 1,846; remízy: 1884; výhry: 1961 Koeficienty Kostelce v případě prohry: 1,933; remízy: 1966; výhry: 2,03 Počet bodů týmů kolo před koncem: Kostelec 58; Kuřim 57; Čechovice 55

