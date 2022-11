Nic výjimečného tam tento podzim nebylo, žádná inzultace ani jiný extrém. Dali jsme šest zápasů stopku, ale bylo to v souvislosti s hrou za ostrý faul, nebo nějaký výrok a urážku proti rozhodčím. Ale že by tam bylo napadení hráče nebo něco, to ne. Neřešili jsme ani rvačku mezi hráči, maximálně, že do sebe hráči trošku drcnou, ale to je v rámci hry. Inzultace a podobně jsou u nás výjimečné případy.

Nějakou vyšší pokutu jste udělili?

Jsou to spíše normální poplatky za projednání. V případě, že je tam nějaký problém funkcionáře, tak je to taxované od jednoho do tří tisíc. Neuvědomuji si, že bychom dali nějakou vyšší pokutu, možná jednou.

Nevnímáte tedy, že by fotbal byl v poslední době hrubší a docházelo častěji k melám či inzultacím?

Na fotbalové zápasy pochopitelně chodím, někdy se samozřejmě nějaká strkanice vyskytne, ale není to nic, že by se hráči napadali nebo něco podobného. To jsem teď nezažil. Přijde mi, že to je pořád stejné. Množství přečinů je závislé kolo od kola. Občas řešíme sedm, osm přestupků, ale jsou kola, kde jich je pět. Že by toho ale bylo více, to ne. Neřekl bych tedy, že by se sportovní stránka věci narušila. Nebylo nic, co by vybočovalo z běžných záležitostí.

Jak hříšníci tresty přijímají?

Závisí to na tom, co rozhodčí uvede do zápisu. Pokud hráč udělá přestupek, tak když má výhrady, tak to ještě rozhodčí uvede do zápisu a ještě mu to přičte. Ale většinou spořádaně hráči odchází do šaten.

Je omluva polehčující okolnost?

Pokud se hráč omluví rozhodčímu, tak se to do zápisu neuvádí, takže to nemůžu posoudit. Ale když hráč s vedením přijde na disciplinárku, což se nestává často, tak se to vysvětlí a většinou se na disciplinárce omluví.

Když hráč přijde na zasedání disciplinární komise, tak to berete jako polehčující okolnost?

On obyčejně přijde, když se mu zdá, že přestupek není dobře popsaný, nebo přijde vysvětlit, že byl například vyprovokovaný. V tomto případě se nějak obhajuje. Komise může přihlédnout k tomu, že se zúčastnil a ovlivnit trest o jeden stupeň v jeho prospěch, protože to bere, že si je něčeho vědom, ale nemusí ten trest ovlivnit. Není to pravidlem. Máme tam ale většinou video, takže dokážeme prokázat, že se přestupek stal. Zároveň tam ale nevytváříme okolo toho žádné povinnosti. Není to soud a my nejsme soudci. Jenom posuzujeme, jak byla dodržena pravidla fotbalu.

Zaznamenáváte hodně odvolání nebo tresty od disciplinární komise přijímají?

Většinou je přijmou. Za podzimní sezonu jsme měli, myslím, jedno odvolání. Občas se stává, že zavolají a zkusí to.

