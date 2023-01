Zrádný náskok

Jeho svěřenci vedou tabulku skupiny A I. B třídy o sedm bodů před druhým Ústím. Celkově jich nasbírali 34 za jedenáct vítězství a jednu remízu z celkového počtu čtrnácti zápasů. Mohlo by se tedy zdát, že je všechno připraveno k pohodovému postupu.

„Náskok je relativně velký, při tříbodovém systému ale také zrádný," varuje lodivod Pivína a přidává svůj názor na možný veliký úspěch.

FOTO: Prostějov i s posilou remizoval, testoval hráče z Teplic, kdo končí?

„Jsem zastáncem toho, že když si to kluci vykopou, ať si to vyzkouší. Určitě ale počkám na názor vedení. Hráčům bych to ale moc přál. Už to, že by se soutěž vyhrála, by bylo pro pivínský fotbal obrovským úspěchem, který by se zapisoval do kronik," poznamenal.

Nechtěl jsem být jen sběračem ovoce

Jak už bylo řečeno, Valtr je u týmu v roli hrajícího kouče teprve krátce, zhruba rok a půl. „Tento manšaft začal přede mnou skládat pan Jaroslav Svozil, kterému tímto patří veliký dík. Já, abych nebyl jen takovým sběračem ovoce, jsem pak ještě před sezonou oslovil hráče, kterým končila hostování, aby se vrátili a zapojili se s námi jak do přípravy, tak i do zápasů. Většina z nich se také vrátila," popisuje.

Další dobrou zprávou pro klub z obce o zhruba 700 obyvatelích je fakt, že v zimní pauze nepřijde příliš změn a dobře šlapající stroj tak zůstane pohromadě.

„Zatím by žádné změny přijít neměly. Budu mít ale ještě sezení s vedením, zda je někdo nekontaktoval. Například kvůli odchodu našeho nejlepšího střelce Davida Trajera. Dále pak uvidíme, jak to bude s Honzou Ježkem. Ten byl na hostování v Lipové a obnovil si tam zranění. Kdyby se stihl uzdravit, byl by pro nás přínosem," líčí.

FOTO: Lipová na úvod přípravy otočila skóre se Šternberkem. Nakonec remizovala

Měsíc a půl přípravy stačí

A tak jako všude jinde, ani Pivínu se nevyhne pravidelná zimní příprava. Oproti jiným klubům ale u lídra soutěže ještě nezačala. „Myslím, že měsíc a půl zimní přípravy bude bohatě stačit," vysvětluje Valtr. „Vzhledem k umístění v tabulce bude ale tvrdší než minule. Zaměřit se budeme chtít na zakončení a dohrávání akcí. Začneme desátého února a v březnu odehrajeme i tří přípraváky proti Hněvotínu, Plumlovu a Dubu nad Moravou," dodává.

Druhou polovinu sezony začnou Pivínští v neděli 2. dubna na půdě devátých Domaželic a dle slov Pavla Valtra se nebude jednat o nic jednoduchého. „Soupeři se na nás už mnohem lépe připraví. Pozor si musíme dát i na takzvaný Prešovský beton praktikovanými některými mužstvy. Uvidíme, jak to dopadne," uzavřel.