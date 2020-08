Čtyři branky a dalších několik jasných šancí Plumlova překvapilo. "Čechovice jsou kvalitní soupeř. My jsme ale dopředu také hodně silní, máme jednoho z nejlepších útočníků celé soutěže a navíc i pár šikovných mladých kluků. Doufám ale, že to nebyl poslední soupeř, kterému jsme dali tolik gólů," s úsměvem hodnotil domácí kouč Petr Kiška.

Zcela jiné rozpoložení neskrýval jeho protějšek.

"Musím hodně krotit emoce. Za to co jsme předvedli se stydím," soukal ze sebe po závěrečném hvizdu hostující kouč Lukáš Koláček a pokračoval: "Podali jsme špatný kolektivní výkon, bez výjimky. Chyběla komunikace, nedokázali jsme si přihrát, v naší hře byl strašný chaos."

Směr dolů z kopce nabrali Čechovičtí hned od první minuty. Plumlovští si vytvořili během deseti minut tři jasné gólovky, ale střely Petra Kišky a Fajstla šly mimo, Parákův nájezd zpacifikoval gólman Klimeš.

"Začátek utkání jsme vůbec nezachytili. Paradoxně jsme ale šli do vedení," komentoval Koláček gólovou hlavičku Filipa Halouzky. "Myslel sem si, že jsme zpátky ve hře…," dodal trenér hostů.

Opak byl ale pravdou, domácí tým se nesložil a v průběhu pěti minut zasadil soupeři tři tvrdé direkty. Nejprve vyšachovala statickou obranu dvojice Hladký – Parák. Následně se dvakrát prosadil přes Hatleho dlouhán Fajstl a bylo – 3:1.

Čechovickým vysvitlo ještě světélko na konci tunelu, když se nádhernou ranou zpoza šestnáctky prosadil Ondřej Halouzka a nechal tak do druhé půle svému naději na možný zvrat.

Červená karta nám definitivně podřezala větev

Ten se ovšem nekonal, i když hosté do druhé půle vletěli s elánem. Jejich snahu pohřbil Veselý, jenž dal soupeři nefalšovanou facku, k jeho smůle však přímo před zraky rozhodčího… "Červená karta nám definitivně podřezala větev. V deseti proti v laufu hrajícímu soupeři už se to otočit nedalo," doplnil Lukáš Koláček.

Poslední hřebík do čechovické rakve zatloukl hrdina Karel Fajstl a podtrhl tak skvělý výkon svůj i celého mužstva.

"My máme velké problémy s kondicí. To nás limituje v tom, abychom vydrželi na slušné úrovni celý zápas. Máme dobré pasáže, ale i hluché úseky," hodnotil domácí lodivod Petr Kiška a pokračoval: "Promítlo se to i na přelomu poločasů. Soupeř nás dostával pod tlak, ale zastavila ho ta červená karta. Možná by se jim podařilo otočit, možná ale ne."

Nově zrozený kanonýr však utkání také nedohrál. Po druhé žluté kartě musel krátce před konce opustit hřiště.

"Kája dal sice tři góly, ale pochválen nebude. Nechal se hloupě vyloučit a protože je nás málo, bude nám chybět. Je velmi platným a potřebným hráčem," uzavřel Petr Kiška.

V dalším kole I.A třídy se v sobotu 15. srpna vypraví Plumlov k dalšímu derby do Kostelce na Hané. Čechovičtí budou usilovat o reparát na domácím pažitu o den později proti Beňovu.

Sokol Plumlov – TJ Sokol Čechovice 4:2 (3:2)

Branky: 21. Parák, 24., 26. a 68. Fajstl – 15. F. Halouzka, 40. O. Halouzka.

Rozhodčí: Hampl – Kreif, L. Hubený. ŽK: 77. a 86. Fajstl – 61. Walter, 83. Novák, 86. Klimeš. ČK: 86. Fajstl – 58. Veselý. Diváků: 175.

Plumlov: Simandl – Vysloužil, V. Kotlán, Kutný, J. Kiška – Fajstl, Zabloudil (57. Aujezdský), P. Kiška, Parák, F. Kotlán (90. Stoklasa) – Hladký. Hrající trenér: Petr Kiška.

Čechovice: Klimeš – Veselý, Lakomý (49. Petržela), Jurníček, Walter – O. Halouzka (64. Jahl), Kolečkář, Novák, Hatle (39. Pospíšil) – Muzikant (66. Haluza), F. Halouzka. Trenér: Lukáš Koláček.

Další sobotní výsledky 1. kola I.A třídy, skupiny B: Sokol Bělotín - TJ Sokol Určice 1:1 (0:1), PK: 8:7, 88. Adamčík – 44. Štěpánek. Lipník nad Bečvou - Opatovice 3:0 (2:0), 8. Zavadil, 33. a 83. Kovařík. FC Beňov - FK Slavonín 3:2 (1:0), 21. Machač, 52. vlastní Tomčík, 77. Zbořilák – 59. Bošek, 83. Kraus.