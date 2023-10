/VIDEO+ANKETA/Utkání krajského přeboru mezi Rapotínem a Čechovicemi přineslo obrat domácích ve druhém poločase, to už ale na hřišti nebyl hostující střelec Jan Šteigl, který musel být odnesen na nosítkách.

Rapotín - Čechovice | Video: Radomír Novák

Hostující Čechovice se dostaly brzy do vedení, když dloubáček Šteigla proměnil lobem přes gólmana z hranice šestnáctky v branku Haluza.

Troufám si říct, že jsme měli vcelku dobrý vstup do utkání. Paradoxně jsme dostali gól, který nebyl uznán pro ofsajd. To bylo správné rozhodnutí. Naše branka byl krásný fotbalový moment, ale to bylo od nás vše a od patnácté minuty jsme si nedokázali nic vytvořit,“ hodnotil asistent trenéra Čechovic Lukáš Koláček.

Následoval zákrok stopera domácích Machalického na Jana Šteigla, který byl hlavním rozhodčím Štětkou posouzen jako čistý, ovšem hostující hráč musel být odnesen na nosítkách (viz. video).

Zákrok na Jana Šteigla v čase 1:22 - 1:45):

Zdroj: Radomír Novák

„Za mě to byl faul. Šteigl musel střídat a nyní čeká na vyšetření. Nevypadá to ale dobře,“ řekl asistent trenéra Čechovic Lukáš Koláček a dodal: „Spíše se bojovalo, než hrálo. Domácí hráli agresivně, tvrdě a jak se říká, tak nás rozkopali. Doplatili jsme na to dvěma zraněními.“

Po změně stran pak dokázal Rapotín duel otočit. „Z našeho pohledu to bylo utkání dvou rozdílných poločasů, první byl hrozný,“ hodnotil trenér Rapotína Antonín Mura.

Nejprve se prosadil po průniku spoluhráče na pravé straně Ševčík. „Chtěli jsme vedení po přestávce držet co nejdéle. Mysleli jsme, že domácí budou nervózní. Ale propadli jsme na straně, jejich hráč prošel přes tři naše, dal krásný střílený centr, kde přišla další chyba. Kadlec se nechal předskočit útočníkem,“ litoval Koláček.

O čtvrt hodiny později v 66. minutě pak otočil po samostatném úniku Svačinka a stanovil konečné skóre 2:1.

„Po prvním gólu šli domácí více za vítězstvím, chytili se i fanoušci, kteří je hnali. Rapotínu jsme nabídli druhý gól. Na Veselého šel dlouhý míč a místo toho, aby to uklidil z jedničky, tak to chtěl uhrát fotbalově, zpracoval si míč na dlouhou nohu, útočník ho obral a šel sám,“ smutnil Koláček.

„O přestávce jsme ale získali herní převahu, což vyústilo tím, že jsme skóre převážili na svou stranu. Celkově jsme měli i více šancí než soupeř. Jsme rádi, že jsme dokázali porazit tak výborný celek, jako jsou Čechovice,“ říkal Mura.

„My jsme si pak už nic nevytvořili. Naopak domácí využili toho, že jsme hráli vabank a chodili do brejků, při kterých nás podržel náš nejlepší hráč zápasu brankář Kvapil,“ řekl Koláček.

„Trošku mě mrzí, že jsme nedotáhli do konce několik akcí, kdy jsme mohli v závěru definitivně pojistit výsledek, takto jsme se zbytečně strachovali až do konce. Ale celkově jsem spokojený, protože jsme otočili zápas a uspěli s kvalitním protivníkem,“ dodal k utkání Mura.

Rapotín tak nadále drží třetí místo sedm bodů za vedoucím Medlovem. Čechovice prohrály pátý zápas v řadě a v tabulce jsou sedmé.

„ Zasloužené vítězství domácích. My jsme nejen ztratili body, ale přišli jsme o další dva zraněné hráče. Nemáme ale argumenty si na toto stěžovat. Základ tohoto neúspěchu jsme položili pět kol zpět a fotbalová spravedlnost existuje. Tohle je daň. Přejeme si, aby už podzimní část byla za námi a my mohli zregenerovat,“ uzavřel Lukáš Koláček.

Jiskra Rapotín - Sokol Čechovice 2:1 (0:1)

Branky: 51. Ševčík, 66. Svačinka - 13. Haluza.

Rozhodčí: Štětka - Kundrát, Svoboda. ŽK: Kocourek, Charvát - Šolín. Diváci: 103.

Rapotín: Strnad - Morong, Machalický, Jecu, Hudec (55. Svačinka), Ševčík (90+1. Svoboda), Šmirják (46. Charvát (77. Vyhnánek)), Draňa, Kocourek, Drozd, Ostrák. Trenér: Antonín Mura.

Čechovice: Kvapil - Zelina, Šolín, Jurníček, Veselý (78. Koláček), Kadlec, Muzikant, Šteigl (20. Klimeš (78. Racl)), Halouzka, Haluza (59. Luža), Petržela. Trenér: Lukáš Koláček.