"Je to špatné. Během čtyř let jsme spadli z vrcholu až na samé dno. Důvodem je tréninková morálka a přístup. My zkušení stárneme a mladí nechtějí makat," popsal krutou realitu lutínského mužstva Tomáš Los.

VIDEO: Čechovice se loučily s koučem. Sestupujícímu Lutínu nadělily kanára

Láska k fotbalu mladým chybí. "Není to jako za nás. Když my jsme začínali, tak jsme si nedovolili vůbec nic a makali jsme na více než sto procent. V současnosti je to úplně jinak. Morálka mladší generace je jiná. Co se bavím se známými, tak se nejedná pouze o Lutín, ale je to všude stejné," říká kapitán sestupujícího týmu.

První sestup v životě se tráví těžce

"Jedná se o můj první sestup. I když, s Určicemi jsme spadli z divize, ale tam se s tím počítalo. Jinak jsme vždycky hráli nahoře, postupovali jsme, nebo byli v úplné špičce. Na konec kariéry je to opravdu hodně smutné," krčí bezradně rameny Los.