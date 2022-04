Branky: 33. a 36. Vyroubal, 12. Pluskal vlastní, 41. Kamený, 44. Krása, 48. Pospíšil - 82. Janíček.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Do utkání jsme vstoupili s tím, že nemáme co ztratit. Chtěli jsme hrát co nejdéle bez inkasované branky a soupeře znervóznět. Po prvním vlastním gólu z dvanácté minuty se domácí uklidnili a hráli velice nátlakově ve vysokém postavení a znemožňovali nám kombinaci hned v zárodku. Měli jsme s tím problémy, museli jsme nakopávat míče dopředu, kde nám chyběla vůle se porvat o to, abychom se udrželi na polovině soupeře. Konice jednoznačně ovládla první půli, od 33. minuty jí to tam začalo i padat. Druhý gól padl po průnikové přihrávce, kdy si domácí pomohl při zpracování míče rukou, nicméně rozhodčí nepíská - 2:0. Za další tři minuty po rohovém kopu v tvrdém souboji na našeho brankáře a závaru je to 3:0. Další branky přišly ve 41. a 44. minutě po pěkných střelách Kameného a Krásy, kteří dokončili domácí poločas a s námi to nevypadalo dobře.

Úvod druhé půle nás dorazili domácí dalším gólem. Poté jsme se trochu zvedli další branka už nepadla, až v závěru korigujeme na 1:6. Konice ukázala sílu, kvalitu, odolnost v osobních soubojích a s přehledem a zcela oprávněně si připsala tři body.

První tří branky, které jsme inkasovali byly pro nás klíčové. Jak padly, to je věc druhá. Druhý poločas snesl pro nás alespoň takový mírný optimismus, kde jsme se snažili něco uhrát, ale proti tak kvalitnímu soupeři a za rozhodnutého stavu jsme k úspěchu byli velice vzdáleni.“

TJ Postřelmov - SK Loštice 1923 0:0, 3:4 na penalty

Josefa Mikeš (trenér Loštic): „První poločas přinesl vyrovnaný průběh. Domácí hrozili centrovanými míči na své vysoké hráče, ale naše obrana ve spolupráci s gólmanem Kulatým všechny jejich pokusy zneškodnila. Snažili jsme se, ale rovněž postřelmovská obrana pracovala spolehlivě, proto skončil první poločas bez branek.

Druhý poločas jsme byli lepším týmem, bohužel šance M. Krejčího, Faltýnka a Čulíka brankou neskončily. I proto po závěrečném hvizdu svítilo na ukazateli skóre 0:0. V penaltové loterii jsme byli šťastnější a bereme bod navíc."

I. A třída, skupina B

Beňov - Čechovice 4:4, 4:3 na penalty

Branky: 31. a 61. Machač, 6. Gréč J., 26. Hrabal - 40. a 63. Trajer, 42. Šteigl, 77. Walter.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „Vstup do utkání z říše snů, úvodní branka v šesté minutě nás nastartovala. Do Beňova zavítalo mužstvo Sokola Čechovice, vedoucí tým právě probíhajícího ročníku. Vědomi si kvalit soupeře byla taktika zcela jednoznačná. Vystavit obranný blok a po zisku míče rychlým přechodem do útočné fáze přehrát soupeře. Taktika nesla ovoce a my jsme v průběhu prvního poločasu třemi brankami J. Géče, F. Machače a J. Hrabala navýšili nečekaně vedení na rozdíl tří branek.

Hosté byli nuceni vystřídat, kdy na hřiště ve 38. minutě přišli dva noví hráči. Hostující Trajer nebyl na hřišti ani dvě minuty a brankou ve 40. minutě utkání snížil na rozdíl dvou branek. To však nebylo vše. Neuvěřitelný výpadek v koncentraci a snad i euforie byly příčinou obdržení druhé branky z kopačky J. Šteigla, který ve 42. minutě snížil na rozdíl jediné branky. Hosty jsme tak dostali zpět do utkání. Naštěstí pro nás skončil první poločas a my jsme tak mohli využít přestávky k poradě. Bylo jasné, že Čechovice budou chtít utkání zlomit, vytvoří tlak, který budeme muset eliminovat. Obavy se naplnily. Čechovice nás zatlačily, ale naše hra byla opět postavena na kvalitním obranném bloku a dobře chytajícím J. Dytrychovi. V 61. minutě utkání využíváme opět brejkové situace, kdy na konci je podruhé v utkání F. Machač. Čechovice však zbraně neskládají a dvěma brankami srovnávají stav utkání na 4:4. My jsme si zkomplikovali situaci vyloučením J. Gréče. Remízový stav jsme ale udrželi až do konce. Utkání tak dostalo zápletku ve střelbě pokutových kopů, která měla opět infarktový závěr. Nakonec jsme to byli my, kdo získal druhý pomocný bod a pro nás je to samozřejmě cenná výhra.“

1.B třída skupina A

Otaslavice – Kovalovice 1:6

Branky: 66. a 85. Vojáček, 51. Ernst, 54. Filip Rybovič, 76. Krčmář, 87. Zavadil - 72. Drmola

Jaroslav Bělka (Kovalovice): „Kdo se vydal za chladného počasí do Otaslavic povzbudit tým Kovalovic, udělal dobře. Sice první poločas byl oboustranně nezajímavý bez větších šancí , ale druhá půle už byla zcela pod taktovkou rozjetých Kovalovic. Hru Kovalovic po přestávce v útoku oživil Pavel Otáhal, který dělal soupeři problémy svou rychlostí a nahrál minimálně na dvě branky.

První důležitou branku dal po kopu z rohu, který zahrával Tomáš Vojáček, perfektně hlavou Petr Ernst, který se letos z této situace trefil již potřetí. Druhý gól padl po střele Tomáše Vojáčka, kterou dorazil do brány Filip Rybovič. Tomáš Vojáček byl při chuti a jeho třetí branka z přímého kopu byla trefou do černého i díky laxnímu zákroku domácího brankáře. Pak domácí vykřesali slabý plamínek naděje brankou na 1:3, ale to bylo z jejich strany všechno. Zvláště když vzápětí Jakub Krčmář trestal chybu v domácí obraně, kdy mu Pavel Otáhal nezištně přihrál. Ten byl i u dalšího gólu, který byl vyvrcholením rychlé akce hostí. Domácí zahrávali rohový kop a Josef Zavadil dlouhým odkopem našel Pavla Otáhala, který ideálně přihrál Tomáši Vojáčkovi, který biliárovým kopem do tyče zvýšil na 5:1. No a poslední hřebík v podobě gólu zatloukl Dominik Zavadil.

Kovalovice se vrací na 1. místo tabulky. Druhým Opatovicím odpadl zápas s Jezernicí. Třetí Pivín dostal doma pětku od Želatovic B (1:5).

Kovalovice si vylepšily i skóre a skvělou venkovní bilanci, kdy z osmi zápasů bylo sedm výher a jen jedna prohra. Teď by měly vylepšit i domácí statistiku se dvěma prohrami a naplno zabodovat v neděli 17. dubna od 16:00 hod s FK Troubky. V Troubkách vybojovaly Vrchoslavice dva body po remíze 2:2 a výhře na penalty 4:1.“

Marek Ševeček (trenér Kovalovic): „V prvním poločase byla hra vyrovnaná, ale z obou stran chybělo více fotbalové kvality. V druhé půli se naše hra výrazně zlepšila a od vstřelení první branky jsme hru kontrolovali a jen navyšovali skóre. Vzhledem k prvnímu poločasu pro domácí asi krutá prohra, ale pro nás jednoznačně zasloužené vítězství.“