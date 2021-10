Bělkovice - Troubelice 3:2

Branky: 1. a 67. Vinkler, 27. Horčičák - 20. Křivánek, 86. Pur.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Do utkání jsme vstoupili špatně. Hned v první minutě se domácí po rychlém rozehrání standardní situace z poloviny hřiště a následnému náběhu do pokutového území ujali vedení 1:0.

Podařilo se nám vyrovnat po standardce ve 20. minutě utkání. Ve 27. minutě roh domácích a vedení 2:1, kdy na zadní tyči necháme trestuhodně hráče domácího týmu osamoceného a ten bez problému trefuje - 2:1.Hrál se fotbal se šancemi na obou stranách, divák si přišel na své. My trefujeme ještě po dalekonosné střele tyč a po další standardní situaci v dobré pozici nepropálíme obraný val domácích. Domácí měli také ještě jednu šanci, ale také neproměnili.

Druhá půle vyšla lépe domácím, byli lepší v pohybu, agresivitě, jejich presink nám dělal také problémy. Zjednodušili jsme hru a nakopávali jsme míče. Někdy zcela zbytečně. Nahoře jsme to měli těžké, nedařilo se nám udržet míč a hra se vracela k nám na naši polovinu. Domácím vyšel nákop za obranu v 67. minutě to bylo 3:1.Hráče jsme upozorňovali na dlouhé míče za obranu. Bohužel se stalo. Pak ještě v gólovce selhal domácí hráč z rychlého protiútoku. My jsme se zmobilizovali posledních deset minut. Podařilo se nám snížit opět po standardní situaci, ale čas na vyrovnání už byl proti nám. Závěr si domácí zkušeně pohlídali, rozkouskovali hru a za druhý poločas zaslouženě vyhráli.

První půle z naší strany měla parametry. Byli jsme aktivní, bohužel laciné inkasované góly nás sráží k lepším výsledkům. V druhém poločase to byli naopak domácí, kteří nás do ničeho nepustili a za druhou půli jsme si nezasloužili bodovat.“

Chválkovice - Loštice 4:2

Branky: 14. Ciesarík, 26. Kazár, 43. Toman, 69. Dosoudil - 5. a 51. Nedoma.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Herně vyrovnaný zápas, kdy první poločas byli lepším týmem domácí Chválkovice, ve druhém poločase zase hosté z Loštic. V 5. minutě Loštice vstřelily úvodní branku zápasu, když Mikeš kopal trestný kop a Nedoma doklepl do sítě brankářem vyražený balon. Chvíli na to domácí srovnali, když jeden z hráčů nasměroval ve skrumáži míč do branky zadní částí těla. Ve 26. minutě šikovně přeloboval Kazár loštického gólmana a domácí se ujali vedení. V závěru poločasu využil hrubky hostujícího gólmana Toman, když po kličce kolem něj zavěsil do prázdné branky.

Do druhého poločasu nastoupily Loštice se stavem něco udělat a hned na začátku druhého dějství snižoval opět Nedoma po centru Mikeše zleva. Chvíli na to hosté srovnali stav utkání, ale rozhodčí pro údajný ofsajd gól neuznal, z naší strany to byla velká chyba pomezního rozhodčího. Loštice v závěru hru otevřely, když se tlačily za vyrovnáním, ale Chválkovice toho využily k rychlému brejku a vstřelily rozhodující čtvrtou branku.“

Bohdíkov - Náměšť na Hané 1:1, 3:1 na pen.

Branky: 14. Vinkler - 49. Fišara.

Lukáš Reichl (hráč Bohdíkova): „Pro nás to byl důležitý zápas, který jsme potřebovali zvládnout vítězně, abychom se dotáhli na týmy před námi. Do zápasu vstoupil lépe soupeř, ale postupem času se hra vyrovnala a brzy jsme se po pěkné akci dostali do vedení. Po zbytek poločasu se hrálo spíše mezi šestnáctkami se spoustou dlouhých nákopů a standardních situací. Hosté se snažili o dlouhé pasy za obranu, kde spoléhali na jejich rychlé hráče.

Naše obrana ale byla pozorná a věděla si rady. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně a přidat pojišťující gól. Bohužel jsme hned na začátku dostali branku po dobře vyřešené brejkové situaci do otevřené obrany.

Od té doby se hrál otevřený fotbal, kdy oba týmy chtěly překlopit vedeni na svoji stranu. Na obou stranách bylo několik velkých šancí. Ale buď je špatně vyřešili nebo brankáři vytáhli bravurní zákroky. Zápas tedy skončil nejspíše spravedlivou remízou. O vítězi museli rozhodnout pokutové kopy, kdy jsme byli šťastnější a získali pro nás důležitý bod navíc."

I. A třída, skupina B

HFK Olomouc B - Beňov 7:0

Branky: 30., 45., 47. a 80. Novotný, 44. Stoklasa, 55. Komani, 65. Filípek.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „ Jedním slovem, bída. Trápení a neúspěchy z předešlých utkání stále pokračují, navíc nás postihla zranění a nemoci. Domácí rezerva Holice nás předčila ve všech herních aspektech. I když jsme odolávali náporu domácích a hráli z hlubokého obranného bloku, tak nás domácí v závěru prvního poločasu třikrát trestali. Takže jsme odešli do kabin za nepříznivého stavu. Nás mohlo mrzet jen to, že jsme nedokázali využít několika přečíslení, protože finální řešení bylo žalostné a mimo jediné přímé střely na domácího brankáře jsme branku domácích ani neohrozili. Druhý poločas měl totožný scénář, my jsme bránili, byli jsme pod tlakem domácích, kteří postupně přidávali jednu branku za druhou. Konečné skóre se nakonec zastavilo na čísle 7. Výsledek hovoří za vše. Nyní je potřeba si vše důkladně rozebrat, pohovořit s hráči a využít volného víkendu k načerpání fyzických a zcela jistě také psychických sil.“