Chomoutov - Troubelice 0:1 (0:0)

Branka: 85. Dokoupil

Trenér Troubelic Bruno Nezval: „Dnes jsme chtěli domů dovést body a potvrdit vítězství z minulého kola. Uzpůsobili jsme tomu i taktiku a spíše jsme hráli z bloku. Chtěl jsem zlepšit obranou fázi celého týmu po minulém utkání, kde jsme třikrát inkasovali. Soupeř hrál obdobný herní styl jako Náměšť na Hané, kterou jsme hostili před týdnem doma. První půle se odehrávala v bojovném duchu, oba týmy hrály jednoduše, hodně se nakopávalo, fotbal moc krásy nenabídl. Domácí měli územní převahu, ale do šancí jsme je nepouštěli. Nám nevycházeli brejkové situace. Ne příliš příjemný moment přišel ve 30 minutě, kdy se škaredě srazili dva hráči v hlavičkovém souboji. Oba byli převezeni záchrankou do olomoucké nemocnice. Přeji domácímu hráči brzké uzdravení, náš hráč byl po ošetření propuštěn.

Druhý poločas byl obdobný jako ten první, souboj, nákop, jednoduchá hra. Domácí měli největší šanci kolem 60. minuty, kdy se už pomalu radovali, ale v poslední chvíli vytáhl Vybíhal skvělý zákrok a konečky prstů převalil míč nad břevno. Od 75. minuty jsme se začali více osmělovat, dařilo se nám podržet míč před domácí brankou a zlepšeným pohybem a kombinací jsme soupeře začali přehrávat. Kondičně jsme vypadali v závěru utkání lépe. Branku se nám podařilo vstřelit v 85 minutě. Závěr byl ještě napínavý, domácí ještě více zjednodušili hru, vše hráli do našeho pokutového území a snažili se vyrovnat.

Předvedli jsme zodpovědný týmový výkon směrem dozadu, odskákané hlavičkové souboje před naší brankou a proměněná šance, na kterou jsme čekali, dnes rozhodli v náš prospěch. Zápasu by slušela remíza, my jsme byli šťastnější.“

Bohdíkov - Lesnice 0:1 (0:1)

Branka: 8. Roubalík

Nehrající hráč Bohdíkova Lukáš Reichl: „Bylo to spíše bojovné utkání. Díky četným zraněním a nemocem jsem měli problémy se sestavou. První poločas jsem tahali za kratší konec a soupeř šel do vedení po hezké individuální akci.

Druhý poločas se hra vyrovnala, nicméně šance si vytvářel především soupeř. Měl několik velkých šancí, které ovšem neproměnil. Zápas byl proto otevřený až do konce. V závěru jsme mohli vyrovnat, ale hlavička Kvapilíka se mezi tři tyče nevešla. Bojovnost, snaha a nasazení bylo v pořádku, ale chybělo tomu lepší řešení a kvalita v předfinální fázi. Soupeř vyhrál zaslouženě."

I. A třída, skupina B - 5. kolo

Beňov - Hlubočky 1:1, 7:8 na penalty

Branky: 55. Pospíšil - 10. Pudil.

Trenér Beňova Pavel Hošek: „První poločas jsme odehráli velmi špatně. Vázla nám kombinace, měli jsme zbytečně velké hřiště, celkově to bylo z naší strany hodně pasivní. V 10. minutě utkání nás hosté potrestali z trestného kopu a v 17. minutě jsme přišli o kapitána F. Machače, který se zranil při souboji a musel střídat. My jsme si moc šancí nevytvořili, ale v samotném závěru se před brankou hostí objevil J. Gréč, ale přestřelil a tak jsme šli do šaten za nepříznivého stavu.

Do druhého poločasu jsme nastoupili s cílem zvýšit aktivitu, zlepšit herní činnosti a dát vyrovnávací branku. To se nám povedlo a vyrovnávací branka nás nakopla a převzali jsme aktivitu, ale druhou branku jsme již nepřidali. Buď nás zastavila branková konstrukce, nebo ofsajdové postavení. Jelikož už další branka nepadla, dospělo utkání až k pokutovým kopům. To je vždy loterie a nakonec se radovali hosté a odváží si z Beňova dva body.“