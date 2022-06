Branky: 60. Krieg, 66. Kazár.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Domácí drželi míč, ale do žádné vážnější situace jsme je první poločas nepustili. Naopak jsme to byli my, kdo měl více střeleckých pokusů a dvě gólové šance.

První vážné ohrožení naší brány a Chválkovice hned vedou v 60 minutě po krásném zakončení o tyč. Za šest minut necháme volný prostor na pravé straně a je to 2:0. Tímto výsledkem také utkání skončilo.

Domácí hráli celý zápas trpělivě, z první vážné akce dali gól. To nás srazilo a za nedlouho to s námi vypadalo ještě hůře. Poté jsme se už nezmohli na žádný odpor a domácí po zásluze vyhráli. Proti silnému a kvalitnímu soupeři jsme podali hlavně v první půli dobrý výkon, kde jsme měli dát dva góly. Po inkasování první branky jsme začali působit odevzdaným dojmem. Dnes jeden poločas na úspěch nestačil. Chválkovice si zasloužily vyhrát.“

Lesnice - Loštice 3:2

Branky: 16. Křenek, 36. Roubalík, 62. Bttner - 28. Havelka, 83. Faltýnek.

Martin Šilberský (trenér Loštic): „Z důvodu zranění a jiných omluvenek jsme odcestovali k derby zápasu do Lesnice pouze s jedním hráčem ke střídání. Po většinu zápasu jsme byli více na balonu a hráli na útočné polovině hřiště. Domácí se spoléhali na zodpovědnou defenzívu a brejky, když jim také v 16. minutě jeden vyšel. Kanonýr Křenek převzal balon na hranici ofsajdu a parádně zavěsil. Nám všechny naše střelecké pokusy likvidoval gólman Glozyga. Ve 28. minutě byl v pokutové území faulován Kobza a Havelka z penalty srovnal. Ve 36. minutě potrestal obrovské nedorozumění gólmana Kulatého s obráncem Krejčím Roubalík, který balon pohodlně uklidil do opuštěné branky. V 62. minutě nevím, jestli domácí Bittner střílel nebo centroval, ale prostě jeho parádní střelecký pokus skončil v síti za vzdálenější tyčí. My jsme se stále směrem dopředu snažili a chtěli zápas alespoň vyrovnat, ale bohužel nám vyšla pouze jedna akce, kdy se deset minut před koncem proháčkoval domácí obranou Faltýnek a střelou po zemi překonal Glozygu. V úplně posledních vteřinách zápasu jsme kopali rohový kop, do útoku se vrhnul jako v Chomoutově i gólman Kulatý, ale tentokrát to nevyšlo, také proto, že rozhodčí s prvním dotykem pískl konec.“

I. B třída, skupina A

Kovalovice - Vrchoslavice 5:1

Branky: 4. Vojáček, 43. Otáhal, 59. Kantor, 63. Válek, 68. Židlík - 17. Horák.

Troubky - Opatovice 1:2

Branky: 35. Brázda - 54. Veselka, 64. Pala.

Ladislav Bělík (trenér Opatovic): „V prvním poločase jsme nebyli aktivní a vázl nám pohyb. Hráli jsme profesorský fotbal. Domácí byli v prvním poločase lepším týmem a vytěžili branku ze standardní situace.

V druhém poločase jsme zlepšili pohyb, rychleji dostupovali a napadali protihráče. Díky důrazu a napadání jsme vybojovali penaltu, kterou Jakub Veselka proměnil. Do vedení jsme se dostali následně po nádherné trefě kapitána Jiřího Paly, který z dobrých 35 metrů vymetl pavučinu v levé šibenici.

Rád bych pochválil za herní projev soupeře z Troubek, a opravdu je pro mě záhadou, že tento tým hraje spodek tabulky. Já můžu kluky pochválit pouze za druhý poločas, kdy se o výsledek po poločasové debatě opravdu poprali.“