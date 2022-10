V. Losiny - Kostelec 1:1

Branky: 90. Šinogl - 19. Abrahám.

Milan Grézl (sekretář Velkých Losin): „V zápase s nováčkem jsme odehráli jedno z nejhorších utkání snad za poslední dva roky. Trochu se pod to podepsal těžký terén, ale od začátku to vázlo ve všech řadách. Přihrávky, které jindy dávají hráči i poslepu, adresáty nenacházely, v útoku nikdo nenašel odvahu ke střelbě, centry i rohy končily převážně na hlavách obránců. Hosté se zaslouženě ujali vedení po několika nepřesnostech v naší obraně. Obránci odskočil míč a Abrahám, který původně stál v ofsajdové pozici, prostřelil z úhlu na bližší tyč Hatalu. Naše trápení pokračovalo až do konce s jedinou výjimkou, tou byl v poslední minutě výborný centr Barčíka, na který si naběhl Šinogl a před brankářem dokázal hlavou usměrnit míč do sítě. Bídný výkon našich neomlouvá ani absence některých důležitých hráčů v sestavě. Bod je z takového zápasu skoro výhra. To ještě můžeme poděkovat soupeři za zahozené šance a Hatalovi, za jeho důležité zákroky.“

Lubomír Keluc (trenér Kostelce): „Soupeř dal v devadesáté minutě překrásnou branku. Po centru ze strany tam Šinogl naběhl a trefil roh brány. My i soupeř jsme se trefili jednou do branky. Jinak jsme předvedli zodpovědný výkon, Losiny si nevytvořily za devadesát minut jedinou vyloženou šanci. My nedokážeme vyřešit brejkové situace 4 na 1, 3 na 2, 2 na 1, které se opakují třeba pětkrát a my si z toho nevytvoříme nic. To je důvod, proč jsme si neodvezli z Losin tři body, ale máme jeden. Asi je ta remíza zasloužená. Není to pro nás ztráta ani zisk.“