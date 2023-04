Zábřeh - Dolany 2:0

Branky: 8. Podhorný, 22. Puchr.

Zdeněk Opravil (trenér Zábřehu): „S výkonem jsem hodně spokojený. Byl to nejlepší zápas za dobu, co jsem v Zábřehu. Hráli jsme dobře po křídlech, kde máme rychlé hráče, kombinovali jsme a dávali tam pěkné centry, jak by měl fotbal vypadat. Měli jsme akorát dát do poločasu pět gólů, ale dali jsme jen dva, takže jsme i druhou půli museli být pořád zodpovědní, aby se soupeř snížením nedostal do zápasu. První půle byla od nás nadstandardní, ve druhé už to nebylo ono, ale přesto jsme tam měli dvě tyčky a další šance, naopak soupeře jsme do žádné velké příležitosti nepustili. Jsem rád, že jsme to zvládli s nulou, kterou jsme potřebovali a je důležitá pro sebevědomí kluků. Bylo by dobré, kdybychom se od tohoto zápasu odrazili.“

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Nejsem spokojený, od začátku jsme tahali za kratší konec a propadali jsme. Soupeř byl lepší na míči, tvořivější, dostali jsme rychlý gól a vítězství jsme si nezasloužili. Zábřeh hrál dobře kombinačně a přicházelo spousta centrů ze stran. Z toho padl také první gól. U druhého náš stoper rozehrával míč a trefil soupeře do zad, z čehož se dostali do zakončení. Musím pochválit brankáře Urbáška, který chytil několik šancí. Při jednom zákroku ale dostal do oka, mysleli jsme nejprve, že půjde o otřes mozku, ale nateklo mu to, byl otřesený, tak jsme jej jedenáct minut před koncem raději vystřídali.“