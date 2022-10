V. Losiny - Želatovice 4:0

Branky: 4. Žák, 39. z pen. Lazarov, 75. Indra, 84. z pen. Lazarov.

Milan Grézl (sekretář Velkých Losin): „Zápas s Želatovicemi se nám konečně gólově vydařil, v předchozích zápasech jsme spalovali nemožné, někdy to na body stačilo, jindy ne. Poslední dva zápasy jsme dávali góly dokonce v poslední minutě zápasu. Tentokrát byl vývoj opačný, už v úvodu využil Lazarov nepřesného odkopu obránce a přihrál volnému Žákovi, který otevřel skóre. Hosté byli aktivnější a zatlačili nás do obrany, z které jsme chodili do brejků. Tak jako úvod nám vyšel i závěr poločasu, po ostrém „žlutém“ faulu na Hilberta, rozehrál Lazarov přímý kop do vápna a v následné skrumáži byl znovu Hilbert faulován, s nařízenou penaltou naložil po „panenkovsku“ Lazarov a zvýšil náskok. Po pauze byl obraz hry nadále stejný, hosté hráli neúčelný fotbal téměř bez šancí, my jsme se nemuseli nikam hnát a čekali jsme na příležitosti k rychlým výpadům, na které tam máme i hráče. Pro závěr zápasu byl důležitý odchod výborně hrajícího Uvízla, který zápas svěle odmakal a byl platný jak v útoku, tak i v obraně. Skvěle ho nahradil Indra, ten krátce po nástupu zůstal volný mezi stopery hostů, napřáhl z asi 25 metrů a nedal brankáři sebemenší šanci. Z jeho strany to ale nebylo vše, po faulu na něj přidal opět Lazarov z penalty čtvrtou branku. Penaltě ještě předcházela střela Jurky, která orazítkovala tyč a z dorážky Indra dal gól, který ale nemohl platit kvůli ofsajdu. Pravdou je, že se nám zápas ohromně střelecky vydařil, hosté si za svoji hru takový příděl ani nezasloužili, ale hrát jen po vápno je jim k ničemu.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Hodně těžce se mi hodnotí dnešní zápas. Z mého pohledu jsme hráli velmi dobrý fotbal plný pohybu, rotací na postech, ale hraje se na góly. Domácí se v podstatě čtyřikrát dostali k naší brance a dali čtyři góly, k tomu dva z penalty. Vyhráli tedy zaslouženě. My jsme měli velkou územní převahu. Hráli jsme přesně to, co jsme si řekli, ale v pokutovém území jsme "impotentní", málo draví, málo agresivní. Narážíme na týmy, které hrají z hlubokého bloku, kromě Čechovic a Lipové to zatím byly všechny a nám to dělá problém. Ale já z toho stylu fotbalu neuhnu… Buď se naučíme vyhrávat tímto stylem nebo prostě půjdu "od válu", jak se říká.. Ale uděláme vše pro to, aby se nám to povedlo a tyhle zápasy jsme uměli zvládnout!“