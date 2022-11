PB SCOM krajský přebor muži Olomouc

14. kolo:

Jeseník - Rapotín 4:2

Branky: 23. Planý, 29. Červeňák, 36. Cundrla, 60. Bříza - 34. Ševčík, 73. Klemsa.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Do utkání jsme vstupovali v roli favorita, což jsme splnili. Vyhráli jsme. Mohlo to být i vyšším rozdílem a více bych to asi nehodnotil. Byly to pro nás povinné body. Soupeř má problémy se zraněním, mají to doplněné o kluky z béčka a my jsme byli lepší. Občas nám dělal problémy Jarda Klemsa. Jsme rádi, že jsme se s domácími diváky rozloučili vítězstvím. Teď si to budeme chtít rozdat na férovku s Lipovou.“

Jiří Kohout (trenér Rapotína): „Z počátku jsme se potýkali nejen se soupeřem, ale i s terénem. Postupně jsme se sice dokázali do zápasu vrátit, ale některé situace jsme po ztrátách míče či při bránění standardky řešili takovým způsobem, že jsme na body pomýšlet nemohli. Měli jsme tam spoustu nedotažených, nedohraných, nepřerušených akcí a proti nadšenému v pohodě hrajícímu Jeseníku je to pak těžké. Na druhé straně jsme si to rozdali na férovku, rozhodčí pustil na obě strany tvrdší hru a fotbalu to prospělo, diváci viděli plno dalších šancí a taky asi i odpovídající výsledek.“