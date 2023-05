Zábřeh - Litovel 6:1

Branky: 23. Knápek, 25. Podhorný, 27. Podhorný, 38. Podhorný, 58. Podhorný, 62. Lukas - 73. Kučera.

Zdeněk Opravil (trenér Zábřehu): „Nevím, kteří hráči Litovli chyběli, kteří ne, ale určitě chyběl v defenzivní činnosti kapitán Martin Jindra, který měl červenou kartu. Měli tak díry v obraně a my jsme jich využívali a dávali jsme jednoduché góly. Vstoupili jsme do utkání aktivně, chtěli jsme hrát konstruktivně. Litovel hrála z bloku od půlky, takže jsme to měli ulehčené. Dali jsme góly po pěkných akcích, nebo jsme získali míč naším dobrým důrazným presinkem a chodili jsme do přečíslení a šance jsme proměňovali. Byl to dobrý zápas, druhý poločas jsme prostřídali, tempo hry upadlo, kluci chodili do dvou, tří hráčů a už to nebylo v kombinaci tak pohledné. Už se duel dohrával, soupeř se do ničeho nedostával, my jsme tam nějaké šance stále měli, ale už jsme je tolik neproměňovali. Jsme rádi, že si kluci dokázali, že umí hrát fotbal. Vítězství je důležité, protože jsme se dostávali dolů do boje o záchranu a teď jsme odskočili. Doufám, že s takovým elánem budeme hrát i v Lipové.“

Ladislav Gallo (trenér Litovle): „Zasloužená porážka. Je otázka, jestli musela být tak vysoká. V dané chvíli jsme hráli to, na co jsme měli. Udělali jsme pár zbytečných chyb, které vyplynuly z nerozehranosti některých kluků, další hrají se zdravotními problémy. Velké oslabení bylo v absenci Martina Jindry, který je dobrý charakterový hráč, navíc jsme měli celou obranou novou. Dobré výkony podali Dragon s Kučerou, ale zůstali osamoceni. Pořád ale žijeme, máme teď zápas s Rapotínem. někteří kluci by se měli vrátit do sestavy, je otázka kdo a kdo naopak ještě vypadne.“