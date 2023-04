Kostelec - Brodek u Přerova 2:0

Branky: 53. Kořenovský, 80. Preisler.

Lubomír Keluc (trenér Kostelce): „Chtěl bych poděkovat Brodku, že byla možnost odehrát utkání v neděli místo v sobotu, protože to bylo hřiště ještě podmáčené a asi by se na tom nedal hrát fotbal. Bylo to průměrné utkání krajského přeboru. V první půli měl soupeř jednu stoprocentní šanci, kterou nedal, my jsme nastřelili dvě břevna. Poločas tedy 0:0 a hrálo se spíše mezi šestnáctkami, nebyl to úplně pěkný fotbal na koukání. Druhou půli byl Brodek více na míči, ale my jsme měli tři stoprocentní šance a dvě jsme proměnili. Naopak soupeř tam měl jen pološance. Bušil do nás, ale kluci bojovali, odmakali to a připsali jsme si zasloužené vítězství. Brodek ukázal, že je po právu v tabulce nahoře. Druhý poločas byl totiž herně lepší.“

David Chuda (trenér Brodku): „Svižné utkání z obou stran. Kostelec ukázal, že není na špici náhodou. Jsem mile překvapen úrovní utkání, které na těžkém terénu vypadalo velice solidně. První šanci měli domácí, Preislera vychytal Šarman. Poté jsme měli dobré momenty my. Dobře napadající Lukáš Bundil však z úhlu prázdnou bránu netrefil. Po nádherné kolmici Složila jsme však urazili fotbalového boha: během 5 vteřin jsme měli 4 více než tutové šance. Nejprve Kudlička v samostatném úniku nepřekonal Bělku. Vyražený míč pak nedokázali postupně do brány dostat ani Kytlica, ani Lukáš Bundil a znovu ani Kudlička. Poté domácí zahrávali rohový kop a v tom mají obrovskou sílu, naštěstí nastřelili pouze břevno. I my zahrozili po rohovém kopu, bohužel Nezvalovi chybělo pár centimetrů. Další roh domácích a další břevno - a tak skončil první poločas 0:0. Za prvních 45 minut jsem kluky mohl pochválit, mrzely samozřejmě neproměněné šance. Nicméně jsme hráli solidní fotbal. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji než soupeř, po výborné individuální akci Složila jsme už zvedali ruce, ale před Glauderem zakročil obránce Kostelce. No, a tak přišel trest. Nebudu spekulovat, jestli faul byl nebo nebyl, nicméně standardní situace, náš totální nedůraz a krásná trefa domácích - 1:0. Poté vypadal obrázek hry stejně, Kostelec v obranném bloku, my na míči, ale bezzubí v šestnáctce. Jen Vařechova hlavička měla parametry, bohužel byla zblokována. Zato domácí měli stále více brejkových situací, protože jsme riskovali více a více. V dobré pozici zbrkle zakončil Štěpánek a následně přišel trest. Kytlica ztratil míč, naši hráči byli v útočném postavení a Preisler ukázal, jak se má zakončit taková akce - 2:0. Posledních 5 minut raději nebudu komentovat, protože někteří naši hráči si na hřišti dělali, co chtěli a místo, aby týmu pomohli, tak jen rozhazovali rukama. Dnes jsme viděli utkání dvou vyrovnaných týmů, které ovládl soupeř, kterému notně pomohla první vstřelená branka. My bychom měli velmi rychle spadnout z hrušky na zem a vrátit se k poctivosti. Na některých hráčích se plně projevuje tréninkové manko. Pokud neuspějeme v utkání s Konicí příští týden, nebudeme již mít na jaře o co hrát.“