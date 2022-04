Brodek u Př. - Ústí 1:5

Branky: 18. Šebesta - 19. Holoubek, 40. Holoubek, 62. Nehyba, 68. Nehyba, 85. Dryák.

Pavel Sencovici (trenér Ústí): „V oboustranně útočném zápase si vybraly slabší chvíle obrany a díky lepší efektivitě jsme zvítězili.“

Lipová - Lutín 0:0 pen. 3:4

V. Losiny - Dolany 2:4

Branky: 15. Navrátil, 85. Uvízl - 3. Kubeček, 50. Macháček, 52. Seibert, 82. Macháček.

Radek Svedek (předseda Velkých Losin): „Dneska to byl takový vlažný výkon z obou stran, více odhodlání ale nakonec předvedl soupeř. Ze začátku bylo utkání vyrovnané, my jsme inkasovali jako první, ale do přestávky se nám povedlo srovnat krok. Jenže potom jsme protivníkovi chybou našeho stopera prakticky darovali druhý gól a od tohoto momentu se jenom trápili a Dolany nám odskočily až k náskoku 4:1. Snížení přišlo z naší strany už pozdě. Hosté si u nás zkrátka vydřeli vítězství, nám to tentokrát vůbec nešlo, z posledních domácích zápasů byl tohle nejhorší

Litovel - Kralice 0:0 pen. 4:2

Martin Jindra (kapitán Litovle): „V důležitém zápase s Kralicemi jsou dva body pozitivem. Základem k nim byla solidní obranná hra i s brankářem Kubou Prachařem, který na svůj věk podává super výkony v čele s vychytanými penaltami na závěr. Také samotná hra už byla oproti předchozím zápasům lepší a Kralice jsme dokázali přehrávat, měli jsme větší držení míče a byli aktivnější. Finální fáze ještě ale nebyla optimální a zase tolik šancí jsme si nevytvořili. Pár jich ale bylo, škoda že jsme aspoň jednu z nich neproměnili, mohlo to být ještě o něco veselejší.“

Mohelnice - Bohuňovice 4:0

Branky: 25. Kuba, 39. Ryba, 67. Kuba, 90. Kuba.

Roman Kuba (hrající trenér Mohelnice): „Chtěli jsme do zápasu především dobře vstoupit, což se nám oproti minulému kolu tentokrát podařilo. Nejprve jsme měli řadu vyložených šancí, které se nám sice nepovedlo proměnit, ale naštěstí jsme se nakonec do poločasu stačili dvakrát prosadit a trochu se uklidnili. Soupeř však i za tohoto stavu chtěl hrát fotbal, my se naopak po přestávce dlouhé minuty spíše trápili, nešla nám kombinace, dělali jsme spoustu technických chyb. Definitivní jistotu nám přinesl až třetí gól a výsledek jsme uzavřeli trefou z devadesáté minuty. Ale i přes konečné skóre se u nás Bohuňovice prezentovaly sympatickým výkonem, od nás bych potom čekal daleko větší fotbalovou kvalitu.“

Rapotín - Medlov 2:1

Branky: 86. Ševčík, 90+2. Klemsa - 33. Pospíšil.

Zdeněk Bartoněk (kapitán Medlova): „Utkáni pro nás začalo dobře. Chytili jsme začátek a byli jsme lepším týmem. Do karet nám nahrála i poměrně brzká červená karta pro soupeřova obránce. Do poločasu se nám navíc podařilo dát gól kopačkou Pavla Pospíšila a měli jsme to ve svých rukou. Druhý poločas jsme měli spoustu tutovek, které však zůstaly nevyužity. Přestože soupeř v podstatě nic neměl, v poslední pětiminutovce dokázal vstřelit dvě branky. Nejprve po smolné teči při přímém kopu a následně po nepohlídaném rohu. Z Rapotína tak nevezeme ani bod a musíme se nad sebou zamyslet a začít pořádně makat.“

Jiří Kohout (trenér Rapotína): „V první půli to z naší strany nemělo moc společného s fotbalem, byli jsme pozdě v soubojích, pramenily z toho tvrdé fauly, zasloužené vyloučení i vedení hostí. Do druhé půle se podařilo hráče zklidnit ,střídání zkušenějších hráčů přineslo více klidu před přemotivovaností těch mladších a jelikož nás ve hře udržel fantastickým výkonem brankář, mohli jsme v závěru s notnou dávkou štěstí urvat body, které jsou pro Rapotín s jedním z nejlepších celků v soutěži nesmírně cenné.“

Jeseník - Šternberk 0:3

Branky: 23. Pazdera, 30. Kuba, 42. Tögel.

David Kuba (hráč Šternberka): „Do zápasu jsme vstoupili vlažně. Nějakou dobu nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Uklidnila nás první branka. Od té doby jsme na hřišti dominovali a do konce poločasu jsme dokázali vstřelit další dvě branky. Druhý poločas se hrála vyrovnaná partie. My jsme si vypracovali další šance, ale ty bohužel zůstaly neproměněny, a tak se skóre zápasu už nezměnilo. Podařilo se nám tak potvrdit roli favorita a odvážíme si zasloužené vítězství. Jeseníku bych chtěl popřát do dalších zápasů mnoho štěstí a ať se jim daří! Na to, jak mají mladý tým, tak proti nám předvedli sympaticky výkon. Zejména ve druhé půli. Pro nás to jsou zase cenné tři body z venkovního hřiště.“

Zábřeh - Želatovice 1:1 pen. 3:4

Branky: 69. Sitta - 2. Čtvrtníček.

Otto Jáně (trenér Zábřehu): „Hned na začátku zápasu jsme prohrávali po naší obrovské hrubce. Důležitým momentem pro další vývoj pak byla penalta, kterou hosté neproměnili, což nás udrželo ve hře, neboť protivník u nás předvedl asi nejlepší fotbal ze všech týmů v letošním krajském přeboru. Želatovice jsou technické mužstvo, měly dobrý pohyb, zkrátka jsou sehraní, první půli jsme jim pouze sekundovali. V kabině jsme si následně vyříkali pár věcí, co je potřeba změnit, přišlo zlepšení, vyrovnali jsme nejen hru, ale také skóre, ze třiceti metrů se parádně trefil Sitta. V penaltovém rozstřelu byl sporný moment, kdy se jeden z našich pokusů odrazil od břevna a těžko soudit, zda míč přešel celým objemem čáru. Každopádně dělba bodů je spravedlivá.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Zápas se mi hodnotí hůře než předchozí, protože si myslím, že jsme si měli odvézt body všechny a ne jeden ztratit. První poločas, který jsme po úvodním rozkoukávání odehráli velice dobře, jsme měli vést o tři branky. Bohužel jsme zahodili jak penaltu, tak i vyloženou šanci, kdy jsme šli sami na brankáře. Do druhého poločasu jsme opět vstoupili dobře a do 60. minuty zahodili další dvě gólové situace, kdy v jedné jsme šli dokonce dva na samotného gólmana domácích. Jak to tak bývá, nedáš dostaneš a my inkasovali po krásné dalekonosné střele z asi 30 metrů. Od té doby už jsme to nebyli úplně my a dolehlo na nás myšlení na naše neproměněné situace a inkasovaný gól. Zápas se víceméně dohrál. Penalty už jsou loterie. Chtěl bych ale moje mužstvo pochválit, protože se neustále snaží hrát kreativní a dobrý fotbal a mně se na to v některých pasážích opravdu hezky dívá.“