„Musíme být spokojeni s tím, že jsme se zachránili, byl to předsezonní cíl. Počet bodů není špatný, ale tým měl na víc a ve spoustě zápasů svoji kvalitu neukázal. Hlavně na jaře, kde jsme uhráli pouze jedenáct bodů a myslím, že jsme nejhorším týmem jara. Dokonce i sestupující Lutín nahrál více bodů,“ hodnotil kouč Sokolu Petr Ullmann.

Ten přišel v zimě o Michala Škrabala a Jiřího Jašíčka. „Jsou to dva kreativní ofenzivní hráči, které jsme nedokázali nahradit, nedávali jsme góly. Ale faktory špatného jara bych hledal v zimní přípravě. Tam byl špatný přístup od kluků. Neabsolvovali jsme ji v dostatečném počtu a byla nekvalitní. Také jsme se potýkali se zraněními klíčových hráčů jako například Járy Krasy. Neměli jsme ani kvalitní lavku, takže když bylo potřeba utkání v druhé půli zlomit, tak s tím nešlo nic udělat,“ vypočítával Ullmann.

Nyní však řeší další problém, protože Jašíčka se Škrabalem budou následovat další. Nejlepší střelec týmu s jedenácti góly Roman Kamený a Ladislav Blaha by měli zamířit do Rakouska, brankář Michal Snášel by se pak měl vrátit do Olešnice. „U těchto tří je odchod jistý,“ potvrdil trenér.

A ve hře je také konec Josefa Cibulky a Jakuba Kořenovského. „Pepa by šel rád hrát někam blíž k Prostějovu. U Kuby by to byl konec s fotbalem kvůli práci. Oba bych chtěl ale přemluvit, záleží ale na jejich rozhodnutí,“ prozradil Ullmann.

Pokud by všichni odešli, byla by to pro klub velká nepříjemnost. „Na rovinu jsem řekl, že pokud nenahradíme pět kluků, tak krajský přebor odhlásíme, protože bychom tam vypadali jako Lutín nebo Litovel, což nechceme. Jestli bude takový exodus hráčů, tak tam nemáme co dělat. Je to náročná soutěž, na kterou potřebujete kádr,“ říká Ullmann.

V úterý by se tak mělo sejít vedení klubu i hráči a rozebrat situaci. „Momentálně nedokážu říct, jestli zůstaneme v krajském přeboru nebo půjdeme o soutěž či dvě dolů. Také budeme chtít znát názor hráčů, protože si k tomu mají co říct,“ sdělil kouč.

Nyní však Konice žádný příchod potvrzený nemá. „Řešíme nějaké hráče, ale všechno jsou otazníky. Pojedu do Vyškova a Prostějova, kde mají mládež a budu jednat s vedením. Nikoho podepsaného nemáme. Je to složité. Kluci sami oslovili kamarády a známé, uvidíme, jak to dopadne, ale růžově to nevypadá,“ prozradil Ullmann.

Ve hře je navíc také jeho konec na lavičce Konice. „Musím promyslet, co dál. Kluci potřebují nový impuls, já jsem sice Koničák a budu jím. Konice mě vychovala do fotbalu, ale když bude potřeba, předám žezlo někomu dalšímu,“ prohlásil Petr Ullmann.

Jasněji by mělo být na konci týdne. V pondělí 26. června je naplánován losovací aktiv soutěží KFS Olomouc. „Zatím jsme přihlášeni do krajského přeboru, ale můžeme to stáhnout,“ uzavřel Petr Ullmann.

