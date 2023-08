Fotbalisté Čechovic zvládli venkovní duel na půdě Brodku u Přerova. Soupeři nasázeli tři góly, ale hra nebyla tak jednoznačná, jak napovídá výsledek. Hosté navíc přišli o vyloučeného hráče.

„Byli jsme na Čechovice velmi dobře nachystaní, jen nás trápí koncovka. Kádr si teprve sedá a ještě jsme nehráli ve stejné sestavě. Čechovice, aspirant na postup, přijely s tím, že to tady budou mít jednoduché, ale první poločas byl absolutně vyrovnaný,“ hodnotil vedoucí mužstva Brodku Rudolf Pola.

Čechovice se dostaly do vedení s přispěním domácího kapitána Ondřeje Bučka, který si vstřelil po rohovém kopu vlastní branku.

„Škoda. Také jsme neproměnili šance a mohli jsme kopat dvě penalty, kdy rozhodčí mohl pískat a nemusel. I soupeř uznal, že tam byl možná kontaktní jeden faul a jedna ruka, ale na to se nevymlouváme,“ pokračoval Pola.

„Bylo těžké počasí a velké hřiště. Vstoupili jsme do utkání celkem aktivně. Dostali jsme se do šance, ale Honza Šteigl ji neproměnil. Utkání bylo vyrovnané, soupeř zlobil z brejků, ale tutové šance nepřicházely. My jsme ještě nastřelili tyč a pak jsme nedali ještě jednu šanci,“ hodnotil hostující kouč Pavel Kucharčuk.

Ve druhém poločase pak dal definitivum na vítězství Čechovic dvěma góly Jan Šteigl. „Neuhlídali jsme nejlepšího střelce, který potvrdil kvalitu,“ litoval Pola.

Hostům také pomohl brankář Peka. „Peťa Bundil měl tutovou šanci, když třikrát dorážel. Brankář hostů byl mužem zápasu a chytil snad tři góly. Ve druhé půli jsme měli několik standardek a byli jsme na tom fyzicky lépe než Čechovice,“ uznal Pola.

„O poločase jsme udělali změnu v sestavě, která nám pomohla a ve druhé půli Brodek zahrozil jednou, Peka nás podržel, chytil po střele i dvě dorážky. Pomohl nám,“ přidal svůj pohled Kucharčuk.

Ještě v poslední minutě dostal za oplácení druhou žlutou kartu hostující Jan Veselý. „Byly tam na konci emoce, stál jsem od toho daleko. Když jsem se bavil s přímým účastníkem Zedkem, tak ten jenom vybídl protihráče, aby vstával a přišlo do něj žduchnutí. Rozhodčí správně udělil oběma žlutou kartu, bohužel pro hostujícího hráče už šlo o druhou,“ komentoval Pola a dodal: „Je to krutá a hořká porážka. Musíme si z ní vzít to pozitivní, že výkon byl dobrý.“

„Těžké utkání, které nebylo úplně koukatelné, jak jsme si představovali, ale jsou to důležité tři body z Brodku, kde se asi nikomu nebude hrát dobře,“ uzavřel Pavel Kucharčuk.

FK Brodek u Přerova - Sokol Čechovice 0:3 (0:1)

Branky: 72. a 77. Šteigl, 32. vl. Buček.

Rozhodčí: Štětka - Látal, Borovička. ŽK: Zedek - Veselý, Šolín, Studený, Hanák. Diváci: 200.

Brodek: Václavíček - Žídek (81. Bogdaň), Glauder, Buček, Baďura (72. Drobný), Kytlica, Mádr (57. Fleischmann), Bundil (72. Skopal), Šebesta, Kuča, Zedek. Trenér: Dušan Kožuch.

Čechovice: Peka - Šolín, Lakomý, Jurníček, Veselý, Muzikant (65. Halouzka), Šteigl (81. Racl), Luža (46. Haluza), Studený, Kalvoda (72. Hanák), Petržela. Trenér: Pavel Kucharčuk.

