Branky: 20. Krčmář, 43. Lukáš, 77. Lýsek - 30. Šigut,

Jaroslav Bělka (Kovalovice): „Utkání prvních dvou týmů tabulky přineslo v úvodu snahu týmů získat každý metr hřiště. Hrálo se od vápna k vápnu bez výrazných šancí.

Domácím se podařilo prolomit obranu soupeře až ve 20. minutě, kdy našel přesným centrem z levé strany Tomáš Kantor Jakuba Krčmáře, který šikovnou hlavičkou podél brankaře dal důležitou branku netradičně ne z výskoku, ale v podřepu a záklonu.

Domácí mohli vedení pojistit, ale po nákopu Dominika Zavadila do vápna Petr Ernst hlavou trefil jen pravou tyč branky.

Hosté však o deset minut později vyrovnali. Když David Šigut využil mezery mezi obránci a z hranice pokutového území přesnou střelou překonal domácího brankaře.

Kovalovice měly dál mírnou převahu i s nadějně vypadajícími pokusy, ale ani přesná střela Jakuba Ševečka k pravé tyči ve 42. minutě nebyla gólová.

O minutu později zahrával Tomáš Vojáček roh na krátko na Dominika Zavadila. Hosté odkopli jen na Tomáše Vojáčka, kterého nabral hostující obránce a pomezní signalizoval faul. Hlavní rozhodčí však citlivě ponechal výhodu a Marcel Lukáš poslal nechytatelný míč do branky v době, kdy hráči Opatovic přestali hrát. To byl nejkrásnější gól, který domácím zvedl sebevědomí.

Po přestávce se Kovalovicím dařilo pronikat po pravé straně přes Jakuba Ševečka, který ohrozil brankaře nebezpečnými střelami.

Rozhodující branka na 3:1 padla po přesném nákopu Josefa Zavadila od poloviny hřiště, kterým našel Daniela Lýska a ten zajistil potřebný klid do závěru utkání.

Vítězství v utkání o pomyslných šest bodů bylo zasloužené a Kovalovice mají náskok sedmi bodů před svými pronásledovateli. Také třetí Radslavice utrpěly doma překvapující porážku 0:1 s týmem Klenovic. Ještě zbývá odehrát 5 kol a stát se může cokoliv.“

Jaroslav Bělík (trenér Opatovic): „Od prvních minut bylo znát, že se potkaly dva vedoucí týmy soutěže a hra se přelévala v rychlém tempu na obě strany. Veškeré útočné snahy končily většinou na hranici šestnáctek a brankáři neměli moc práce. Ve 20. minutě, po nakopnutém míči Kovalovic, jsme propadli na naší pravé straně. Následný křížný centr do šestnáctky využil hlavou nepokrytý hráč domácích Krčmář a otevřel skóre pro domácí na 1:0.

Hra nadále probíhala ve stejném obraze, kdy většina soubojů probíhala mimo brankové příležitosti. Ve 30. minutě využil nahrávku Šigut a zdařilou střelou z nějakých dvaceti metrů nedal domácímu gólmanovi šanci a srovnal stav na 1:1. Domácí hráči dále hrozili ze standardních situací, kdy na malém hřišti nakopávali míče do šestnáctky, ale až do 43. minuty bezúspěšně. Po odvráceném centru do šestnáctky bohužel naši hráči čekali na odpískání faulu na domácího hráče, který jsme vytvořili v souboji mimo pokutové území. Píšťalka rozhodčího však nezazněla a odražený míč z poskytnuté výhody krásnou střelou zpoza šestnáctky uklidil do brány domácí Lukáš. Tímto poločas také skončil za stavu 2:1.

Do druhého poločasu jsme nastoupili ve zvýšeném tempu, ale nedokázali jsme si vytvořit žádnou větší brankovou příležitost. Postupem času jsme přesunuli většinu sil směrem do útoku a v obranné fázi hráli částečně na riziko. Z tohoto rizika vyplynul i třetí gól soupeře, kdy na nakopnutý míč z vlastní poloviny naše obrana pozdě reagovala a stav na 3:1 upravil domácí Lýsek. Po tomto gólu přišlo oboustranné střídání a zápas se již víceméně dohrával. Konečný výsledek 3:1 je pro domácí zasloužený, i když můžeme konstatovat, že jsme soupeři góly darovali vlastními téměř školáckými chybami a také svou vlastní nesoustředěností, kdy jsme se hodně věnovali rozhodčímu a ne vlastnímu výkonu.“