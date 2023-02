Počet hráčů ze smržického kádru, kteří mají nad 25 let, se dá spočítat doslova na prstech jedné ruky. Chybí tak na hřišti výraznější osobnosti a je to znát. Někteří z nich navíc musí být i na postech, které jim vyloženě nesedí.

„Rozdíl oproti mužstvům se staršími a zkušenějšími hráči je velký. Přemluvili jsme veterána Robina Kotlára, aby s námi vydržel ještě jednu sezonu. Jonáš Tomiga v bráně pak sice pochytal spoustu šancí, ale není to čistokrevný brankář. Hráči se prostě shánějí těžko a je třeba, aby se ti stávající semkli jako kolektiv," vysvětluje.

Záchrana v kraji za každou cenu? Nikoliv. Lutín bude přemýšlet o nižší soutěži

I přes to všechno se ale celek vedený od druhého kola Josefem Spanilým vyvaroval nějakým opravdu výrazným debaklům. Nejvyššími prohrami se tak staly zápasy pátého kola v Kožušanech a osmého kola v Černovíru, které oba skončily shodným výsledkem 0:6.

„Vše se většinou zlomí v okamžiku, když dostaneme první gól. Najednou jako by všichni zapomněli, že třeba předchozích 70 minut hráli dobrý fotbal. I na tom se v těchto dnech snaží trenér s kluky pracovat," popisuje smržický funkcionář.

A ač by se mohlo zdát, že absence byť jen jediného bodu a jedenáctibodová ztráta na předposlední Velký Týnec je více než propastná, ve Smržicích ještě zdaleka nic nezabalili. Dle Přikrylových slov totiž v právě probíhající zimní přípravě, která odstartovala už v průběhu ledna, ze všech sil pracují na tom, aby se stal na jaře zázrak.

„Od prvního kola se bude bojovat o záchranu, ač už se to někomu může zdát úsměvné. Krajská soutěž nám totiž zajišťuje přísun relativně kvalitních soupeřů a alespoň nějakou úroveň. V případě sestupu pak uděláme všechno pro návrat. Může to už být ale trochu loterie. Museli bychom udržet stávající tým alespoň z části," říká rozhodně.

Jako příprava na Šelmy, říká po Thüringenu prostějovská kapitánka Simona Bajusz

K prvnímu jarnímu kolu nastoupí Spanilého svěřenci již v sobotu 1. dubna proti sedmému Moravskému Berounu a pokud to se záchranou myslí skutečně vážně, bylo by začít rovnou bodově. Na to by je měla připravit čtveřice zápasů, které odehrají v rozmezí konce února a konce března.

„Začneme 26. února s Brodkem u Konice, 5. března budeme pokračovat s Vícovem, 18. s Olšanami a 25. odehrajeme generálku s Otaslavicemi. První tři utkání odehrajeme na umělce v Konici a ten poslední u nás na trávě," uzavřel Jiří Přikryl.