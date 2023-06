„Hráli jsme s týmem, který nám byl bodově na dostřel a navíc také vyhlašoval, že by chtěl ještě zabojovat o postup. My jsme ale na něj byli dobře nachystaní a dali rychlý gól. Celý první poločas jsme pak měli ve své režii a soupeře do ničeho většího nepouštěli," popisoval 38letý borec pro pivínské fotbalisty velice důležitý zápas, ve kterém už po poločase vedli 4:1.

„Druhý poločas už pak byl z naší strany lehce dohrávací. Pořád jsme ale v hlavě měli náš podzimní vzájemný zápas, ve kterém jsme vedli dokonce o čtyři góly a nakonec z toho bylo zbytečné drama," pokračoval.

Utkání proti Otaslavicím, které tak spadly na čtvrté místo, nakonec skončilo jednoznačným poměrem 6:2. Svozil se v něm prezentoval dvěma poměrně důležitými brankami, kterými zvyšoval nejdříve na 2:0 a poté, devět minut po soupeřově snížení a sedm minut před koncem poločasu, na 3:1.

„První gól padl po centru Davida Trajera mezi velké vápno a penaltu a já to z jedničky střílel k tyči. Druhý pak pramenil ze spolupráce s mým bratrem Jaroslavem, který mi sklepl míč a já mohl jít sám na gólmana, kterému jsem udělal kličku a zakončil," popsal své okamžiky slávy.

Úspěšná kompenzace

Pivínští borci se tak výhrou nad silným protivníkem nejen že udrželi na prvním místě s pohodlným pětibodovým náskokem, ale také tím kompenzovali minulou prohru 3:7 na hřišti druhých Opatovic.

„Bohužel jsme tam nebyli kompletní. Už několik zápasů nám chytá gólman, který už asi patnáct let nechytal, jeden hráč základní sestavy byl na dovolené a já jsem nehrál kvůli vyhozenénu ramenu. K tomu ještě navíc Opatovice nehrály vůbec špatně," vysvětloval civilním zaměstnáním vedoucí skladu v železárnách fandící Spartě, Barceloně a samozřejmě i Pivínskému Sokolu.

Ten se v dosavadní sezoně trefil dvanáctkrát a jak sám říká, je s tímto číslem stoprocentně spokojený. Navíc stejného výkonu dosáhl i jeho již jednou zmíněný bratr Jaroslav. „Vždycky jsem byl v týmu spíše od přípravy gólů, takže jakákoli vstřelená branka je pro mě bonus. S bráchou se v tomto smyslu ale nehecujeme. Vždyť on také není žádný rodilý kanonýr. Od toho máme v týmu Davida Trajera, kterému to servírujeme, aby jich dal co nejvíce," odkázal na svého spoluhráče, který tabulku střelců vede s 33 přesnými zásahy a velkým náskokem na druhého Jakuba Veselku z Opatovic.

Nervozitu v kabině necítím

Mnohem důležitější tabulkou je pro hráče pivínského Sokola ale jednoznačně ta týmová. V té jsou totiž na samotném vrcholu s pětibodovým náskokem na druhé Opatovice. A jelikož už do konce zbývají pouhé tři mače, mají tak velikou naději na postup do I. A třídy.

„Musíme jít zápas od zápasu. Dva z posledních tří odehrajeme doma. Nyní jedeme do Brodku u Prostějova, který je jedním z nejsilnějších týmů na domácích hřištích. Na to my ale hledět nechceme a jedeme tam jednoznačně vyhrát," hlásí sebevědomě.

„Nervozitu v kabině necítím. My zase tak ambiciózní celek nejsme, abychom postoupit vyloženě museli. Byť by ale postup do I. A třídy po hodně dlouhé době byl opravdu krásný. Naopak bych řekl, že po poslední výhře je v kabině o poznání větší pohoda," dodal.

Martin Svozil má již 38 let, což například v profesionálním fotbale často znamená konec kariéry. On teda rozhodně s aktivním hraním končit nechce, mohl si už ale dovolit trochu zabilancovat a podívat se i do blízké budoucnosti.

„To, co jsem si chtěl splnit jako malý kluk, se už nikdy nestane. To znamená hrát profesionálně. Z mých současných krátkodobých cílů bych ale mohl vyjmenovat postup do vyšší soutěže a také udržení pevného zdraví do budoucna. A až jednou skončím, možná bych se dal i na trénování žáčků," uzavřel.