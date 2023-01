„Jsme také rádi, že se nám podařilo získat dvojnásobek bodů oproti minulému podzimu," dodal s poukazem na fakt, že minule jich jeho svěřenci získali pouhých osm.

O chybějícím lídrovi

Ani dvojnásobný počet bodů oproti loňské podzimní části ale nemusel být pro jeho svěřence stropem. „V derby s Plumlovem jsme vedli 2:0, ale tři minuty před půlí jsme si nechali snížit. Následně se nám nepovedl vstup do druhého poločasu a soupeř vyrovnal. My jsme pak sice dali ještě na 3:2, nakonec jsme ale brali jenom bod," krčil rameny.

Nebyl to ale jen tenhle nepovedený zápas, který protivanský výkon shodil dolů. Problém je totiž dle Novotného i jinde. „Bohužel nemáme lídra, který by to na sebe vzal. Zčásti i proto, že si žádný z hráčů nedokáže udržet konstantní výkonnost," říká.

„Možná kromě Marka Grmely, který se ale kvůli zranění dostal pořádně do hry až ve druhé polovině podzimu. Na druhou stranu jsme ale rádi, že se nám daří úspěšně zapracovávat dorostence," doplnil ale hned na druhý nádech.

Soupeři z jiných krajů a ambice o něco výš

Jarní část začnou borci z městyse o tisíci obyvatelích až v neděli 2. dubna, kdy se doma postaví třetí Pasece. Ještě předtím ale budou muset, tak jako i hráči jiných klubů, absolvovat zimní přípravu. I o té už ale mají jasno.

„Začneme tuto neděli a zatím máme naplánované tři přípravné zápasy. Začneme s Rájcem-Jestřebí z I. A třídy Jihomoravského kraje a následovat budou Svratka Brno z jihomoravského krajského přeboru a Kovalovice z vedlejší skupiny I. A třídy," vyjmenovává.

„Budeme také chtít posílit kádr a zaměřit se hlavně na taktickou stránku hry, abychom už nedostávali tolik gólů. A také vypilovat koncovku," doplnil.

Co se pak týče plánovaných změn v kádru, rozhodli se v Protivanově jít cestou co nejúspornější. „Jde s námi do přípravy Dominik Henek, ale uvidíme, zda bude mít zájem, anebo zůstane v Černé Hoře, kde nyní působí. Odchody pak naštěstí řešit nemusíme. V tabulce bychom pak chtěli skončit v horní polovině a potrápit vrch. Takže vlastně už jen Postřelmov, protože s Určicemi jsme jarní kolo předehrávali," uzavřel David Novotný.