„Věděli jsme, s čím asi Litovel přijede. Bylo nám tudíž jasné, že budeme hrát po většinu času s míčem a v prvních dvaceti minutách jsme si skutečně vytvořili zhruba tři šance, které jsme ale neproměnili. Soupeř nás pak za to potrestal z penalty a z rohu," započal svůj popis zápasu.

„O přestávce trenér trochu přeskupil řady, začali jsme hrát v rozestavení 3-5-2 a také hodně na riziko. Brzy jsme dali kontaktní gól, což nám pomohlo. Dále to bylo, i kvůli terénu, takové křečovité. Pak jsme to naštěstí otočili. Určitě k tomu dopomohla i naše fyzická připravenost. Přes zimu nám trenér totiž dával docela kouř, " dodal skromně hráč, jehož fotbalovým vzorem je Španěl Isco a zároveň je také velkým fanouškem Barcelony.

Skromně proto, že ty potřebné dva góly dal on sám během pěti minut v samotném závěru. V 83. minutě srovnal a v 88. strhnul tři body na svou stranu. „Druhý gól jsem dal z penalty, která vzešla ze standardky, po které byl Lukáš Zelina stáhnut za dres. Šel jsem ji kopat, jelikož už na hřišti nebyl Honza Šteigl. Třetí pak padl po rohu, po kterém gólman míč vyboxoval na velké vápno a já jej trefil nejlépe jak jsem mohl," popisoval, jak k tomu všemu došlo.

Za vyrovnanost jsem rád, pokuta asi bude

Po této výhře jsou nyní fotbalisté z prostějovského předměstí s 33 body znovu v čele krajského přeboru. Vyrovnanost tabulky je však extrémní. Vždyť mezi nimi a pátým Kostelcem na Hané je rozdíl pouhých dvou bodů.

„Za výhru jsem velmi rád. Do dalšího zápasu můžeme jít s čistou hlavou. Každý bod navíc je letos velice cenný. Jsem za tu vyrovnanost ale rád. Díky ní má mnoho zápasů obrovský náboj a je se na co dívat. A to obyčejně první tři jarní kola bývají hlavně o bojovnosti, čemuž přispívá i stav terénu," vysvětloval.

Pro tohoto v civilním zaměstnání administrativního pracovníka na příjmu zboží se už v aktuálně rozehrané sezoně jednalo o pátou a šestou brankovou radost. Jak ale vyplývá z jeho slov, není to ta část statistik, které by přikládal největší význam.

„Na žádná čísla nemířím. Šest gólů je na mě už poměrně dost a jsem s tím spokojen. Nikdy jsem nebyl úplně střelecký typ," říká a dodává, že jej v kabině nejspíš nemine klasická pokutka, která je nedílnou součástí mnoha českých sportovních šaten: „Něco tam na mě asi čekat bude. A pak i za tento rozhovor. Ale to jsou určitě ty příjemnější starosti."

Jsem tady spokojený

Ještě v minulém ročníku hrál tento 25letý borec, který mládežnické kategorie strávil v prostějovském Eskáčku, ještě o jednu úroveň výš za divizní HFK Olomouc. Má tedy ještě za cíl se na tuto úroveň vrátit?

„Ambice už asi žádné nemám. Bohužel dost trpím na zdravotní problémy a času také nemám na rozdávání. Samozřejmě kdyby se nějaká divize naskytla, možná bych to zkusil. Ničemu uzavřený nejsem, ale priorita to rozhodně není. V Čechovicích jsem stoprocentně spokojený," uzavřel Lukáš Petržela.