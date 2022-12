Mysleli jsme si, že bychom mohli být kolem třetího místa. Když nepočítám Určice, které s námi drží krok, tak máme velký náskok na ostatní týmy. Měli jsme tam sérii, kdy jsme vyhrávali velkými rozdíly, takže tak optimističtí jsme před sezonou určitě nebyli. Cíle byly pohybovat se na špici, takže je to lepší, než jsme čekali a určitě jsme maximálně spokojeni.

Je to známka vaší kvality nebo zklamali někteří soupeři?

Vždycky říkám, že když mančaft hraje v průměru dva body na zápas, tak je na špici tabulky. Jestli se nepletu, tak máme dva a půl, což je velký nadstandard. Je to dané naší kvalitou. Hodně jsme posílili o tři důležité hráče a také hraje roli to, že po mém nástupu na jaře jsme začali třikrát týdně trénovat, což také nebývá v I. A třídě zvykem. Takže se to sešlo, ta píle plus hráčská kvalita. S některými soupeři jsme počítali, že budou nahoře a jsou tam, ale je to spíše o nás.

Říkáte, že jste posílili, asi myslíte tři ofenzivní hráče Bačíka, Nimrichtra a Šichora.

Ano, Honza Nimrichtr je odchovanec postřelmovského fotbalu a před sezonou se vrátil z divizního Šumperka. Martina Bačíka jsme sehnali před sezonou a v průběhu přišel Marek Šichor jako kluk z regionu. Jedná se o nadstandardní hráče pro tuhle soutěž a vhodně doplnili osu - Nýdecký, Šafář, Dus - která v týmu byla. Kádr kvalitu má, ale není moc široký. Máme dvanáct, třináct dobrých hráčů, ale při jakémkoliv zranění to je cítit.

Jak to bylo s přesunem Marka Šichora, který přišel až v průběhu?

Bylo nás málo a dostala se ke mně informace, že není příliš spokojený v Olešnici. Určitou roli v tom sehrál i Martin Bačík, který s ním hrával. Oslovil nás, že by měl zájem v Postřelmově působit, tak jsme si zavolali, přišel na trénink, byli jsme spokojeni a domluvili jsme se. Ale jak to bude v zimě, to se teprve uvidí.

Zmíněné posily jsou asi důvodem, proč máte ve čtrnácti zápasech nastřílených 52 branek, což je nejvíce ze všech.

Určitě. Naše ofenziva je to, co si myslím, že baví naše diváky. Všichni tři plus Tomáš Holan a Ondra Nýdecký si spolu fotbalově dobře sedli a byli pro soupeře těžkým oříškem. Máme to postavené na útočné hře. Celá tahle ofenzivní pětice je gólová. O to to mají soupeři těžší. Když se podíváme třeba na Náměšť, tak víme, že jediný, kdo nám může dát gól, je Fišara. On nám ho třeba i dá, ale je to pouze o jednom hráči, kdežto my to máme dobře rozložené na vícero hráčů a všichni se pohybují na špici produktivity.

Také obranu máte nejlepší, jen deset inkasovaných gólů.

Defenziva je zkušená - tři ze čtyř mají pětatřicet až čtyřicet let, jsou doplnění jedním mladým stoperem. I brankář je čtyřicátník. Hrají delší čas pospolu a navíc máme tu sílu v ofenzivě, takže hrajeme hodně času na útočné polovině a nejsou tak často pod tlakem. Nemají tolik práce a když už tam něco je, tak si s tím poradí. Až na zápas v Pasece jsme to zvládli směrem dozadu perfektně.

Říkáte, že defenziva je zkušená. Nemají obránci problémy při rychlých brejcích soupeřů?

Rychlostně už to není to pravé ořechové. Ale snažíme se hrát s dvěma krajními obránci, kteří jsou stažení do středu, takže prostředek na brejky máme zahuštěný a snažíme se soupeře natlačit do křídelního prostoru, kde máme větší šanci je zastavit. Naši krajní obránci tedy neroztahují hru při útočení, aby soupeř neměl tolik prostoru na brejky.

Co říkáte na návštěvy v novém areálu Postřelmova?

Bylo to nahoru dolů. Pokaždé jsme hráli v jiný den a jiný čas. Snažíme se totiž, aby i naše béčko, které vede III. třídu bez ztráty bodu, mělo kvalitu. Různě jsme to kombinovali, aby se zápasy nesešly. Nebyl jsem z návštěv někdy úplně nadšený, ale hráli jsme tam nějaká derby - s Lesnicí či Bludovem - takže tam přišlo i dost hostujících fanoušků. Návštěvy špatné nejsou, ale myslím si, že by to mohlo být ještě trošku lepší vzhledem k tomu, jak hrajeme, kolik dáváme gólů a jaké tam je zázemí. Uměl bych si představit, že jich přijde více. Ale třeba na derby s Bludovem bylo něco okolo 270 platících, takže celkem přes tři sta lidí, což je pěkná návštěva.

Řešíte už jako lídr téma postup?

Abych řekl pravdu, tak jen velmi okrajově. Má to jednoznačný ukazatel, že pokud by se nám nepovedlo kádr rozšířit o čtyři až pět hráčů, tak nemá smysl jít do krajského přeboru. Nejde hrát krajský přebor ve třinácti lidech. Nebo jde, když se vám vyhýbají zranění. Dám příklad Mohelnici, která byla minulou sezonu zdravotně v pořádku a skončila na špici, ale v této sezoně se jim to trošku sypalo, museli tam dávat mladé dorostence a už to není výsledkově ono. Navíc my ani dorost nemáme. Nechci předjímat, ale bez posil bychom do krajského přeboru nešli. Na druhou stranu, pokud to vyhrajeme, tak za mě z pozice trenéra je škoda si to nevyzkoušet. Nic horšího než sestup se nám stát nemůže. Areál by si to každopádně zasloužil.

Jak to tedy vypadá se změnami v kádru přes zimu?

Pevně věřím, že nebude žádný odchod a udržíme i Marka Šichora. Co se týče posil, tak jsme v kontaktu asi se šesti hráči, ale nedělám si iluze že by nám je teď v zimě někdo pustil. Spíše to budeme směřovat do letního přestupového termínu. V zimě je to těžké a stejně jako my bychom nechtěli nikoho pustit, tak podobně to mají soupeři. Nemyslím si, že by přišel někdo zásadní. Věřím, že v létě se nám podaří kádr rozšířit.

Pokud byste i na jaře pokračovali v dobrých výsledcích, tak bude asi potřeba nové hráče řešit s předstihem.

Jak říkám, hráče máme oslovené už teď. Ale co si budeme nalhávat, hráči do krajského přeboru by se sháněli lépe, ale pokud bychom neměli příslib, plus chuť pokračovat stávajících hráčů, tak nemá cenu se někam cpát a uhrát patnáct bodů za sezonu. To je lepší zůstat v I. A třídě a hrát na špici. Uvidíme, jak to jaro bude vypadat. Nikde není napsané, že zopakujeme podzim a soutěž vyhrajeme. Určice se nás drží zuby nehty.

Nebude problém, že na Šumpersku hraje krajský přebor už poměrně dost týmů a hráčů tolik není?

Je to náročné. Je to vidět třeba v Rapotíně, že tam teď kvalita není. Hráčů moc není a nevýhodou Postřelmova je, že hráčům nenabízíme peníze. Jediné, co jim můžeme nabídnout, je areál a případně ta dobrá soutěž. Zábřeh a Mohelnice si jedou svoji linii odchovanců, ale Rapotín a Losiny jsou týmy závislé na Šumperku a my bychom asi byli také v této řadě.