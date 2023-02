„Bodový zisk jsem osobně očekával o něco lepší. Bohužel jsme ale v mnoha zápasech do poslední chvíle vedli a i přesto jsme je ztratili. Jako příklad uvedu zápas s prvními Hodolany, kdy jsme ztratili náskok 3:1 a prohráli 3:4," hodnotil uplynulý podzim hrající kouč Mostkovic Ondřej Milar.

„Jedním důvodem je špatná fyzická připravenost a druhým pak problém s psychikou ve chvíli, kdy vedeme o více gólů a soupeř dá ten kontaktní. Jinak herně jsme špatní nebyli. Věřím, že se to zlepší. Kromě mě a jednoho spoluhráče je tým poměrně mladý," dodal s tím, že by mladým hráčům přál zjistit, jaké to je hrát opravdu seriózně o postup o soutěž výš.

I přes výše zmíněné problémy za sebou Mostkovice dokázaly dostat hned pět celků. Se čtyřmi vítězstvími a stejným počtem remíz ze čtrnácti zápasů nasbírali Milarovi svěřenci šestnáct bodů a mají jich tak nyní stejně jako osmá Haná Prostějov a desáté Haňovice. A kdo je podle něj v mužstvu lídr?

„Určitě střední záložník Jirka Jančík, u kterého vždy záleží zejména na fyzické kondici. Když ji má dobrou, není co řešit. A musím říct, že teď zrovna na sobě znovu zapracoval. Tak uvidíme," říká s nadějí v hlase.

Vykvete s Karafiátem i mostkovický fotbal?

Tak jako všude, i do Mostkovic přišla zimní příprava. „Trénujeme od ledna společně s dorostenci a na konci února bychom pak chtěli absolvovat společné týdenní soustředění. Budeme sice stále jen u nás v Mostkovicích, ale celou dobu budeme jenom spolu. Máme to spojeno i se společným ubytováním," uvádí.

Jan Maruna: Na Hané jsem opravdu spokojen. Je fajn, že už máme jeden cíl splněný

A i když dle jeho dalších slov v kádru neproběhlo moc změn, jeden poměrně zajímavý návrat okořeněný mnoha novými zkušenostmi se přece jen konal. „Z hostování v SK Prostějov se nám vrátil loni odejivší Honza Karafiát. Je to mladý osmnáctiletý záložník a věřím, že nám na jaře výrazně pomůže. Zejména v ofenzivní části hry," doufá mostkovický hrající trenér.

„Žádné další posily prozatím nemáme. Chceme hlavně postupně začleňovat naše dorostence. Co se pak týče odchodů, je nyní na společné přípravě s Prostějovem náš sedmnáctiletý gólman Sebastien Jurný," doplnil.

Koncovka, koncovka, koncovka…

Na řadu se také dostala otázka na největší slabinu borců z Mostkovic. „Po herní stránce nás nejvíce trápí střílení branek," přiznal Milar fakt, který jde poměrně jasně vidět i z letmého pohledu na tabulku. Počet 23 je totiž čtvrtý nejnižší ze všech účastníků.

„Chybí nám zkrátka typický zakončovatel, který rozhoduje zápasy. To jsou vlastnosti, se kterými se prostě a jednoduše musíte narodit. Natrénovat se to tak až moc dobře nedá," dodal.

Prostějov má náhradu za Omaleho, dotáhl dvě hostování

Zlepšit se v této naprosto zásadní herní disciplíně budou borci z Prostějovska jistě chtít už ve dvou přípravných zápasech, které odehrají s Plumlovem a Vrchoslavicemi. K prvnímu ostrému zápasu pak vyběhnou v neděli druhého dubna na hřišti klubu, který má o tři body méně než oni - Slovanu Černovír.

„Chceme na jaře získat více bodů než na podzim a zlepšit si díky tomu sebevědomí směrem do sezony následující, ve které bychom už chtěli hrát alespoň do pátého místa," uzavřel Ondřej Milar sebevědomě.