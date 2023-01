„Podzim byl jako na houpačce. Odehráli jsme do dobré zápasy a střídali to těmi, které jsme naprosto nezvládli. Na obranu kluků musím dodat, že ve vetšině zápasů nám chyběli dva až tři klíčoví hráči a museli jsme se sestavou dost točit," říkal hrající trenér Plumlova Karel Frantík.

„Hráli i kluci z dorostu, kteří ale ani zdaleka nepropadli. Bodů jsem myslel, že budeme mít víc. Sedmé místo ale je poměrně solidní," pokračoval.

O dobrých šest bodů více

Jeho svěřenci uhráli z celkového počtu čtrnácti zápasů osmnáct bodů za čtyři vítězství a šest remíz. A jsou tak nyní v pozici, že ze svého sedmého místa ztrácí pouhé tři body na čtvrté Loštice a naopak jejich náskok na předposlední Chomoutov činí pouze o jeden bod více. Dle Frantíkových slov však bodů mohlo být daleko více.

„Třeba před druhým kolem v Libině jsem si myslel, že si jdeme pro jednoznačnou porážku. Pak jsme ale v prvním poločase hráli obstojně a dokonce vedli 1:0. Deset minut před koncem jsme ale dostali blbý gól. A to nebyl jediný takový zápas. Celkově si myslím, že jsme teď mohli mít o dobrých šest bodů více," bilancuje.

A na kom plumlovská podzimní hra stála nejvíce? „Klíčovým hráčem je pro nás útočník Adam Hladký. Bohužel je ale hasič a směny má různě. A když nehraje, je to na naší hře znát," krčí rameny třiačtyřicetiletý borec.

„Dále bych jmenoval hráče, jako třeba Petra Kišku nebo Karla Fajstla. Ten druhý ale nyní odešel na zkoušku do Kostelce a už tam nejspíš i zůstane. Dobří jsou i naši nejmladší. Jen je problém, že moc nestíhají tréninky kvůli školy. Zařadili jsme tak jeden trénink na pátek, aby se mohli i oni zúčastnit," doplnil pak ještě.

Zatímco už mnohé týmy hrající tuto soutěž svou zimní přípravu zahájili, v Plumlově si dali na čas. Už i u nich ale jedna z méně oblíbených fází každé fotbalové sezony klepe na dveře. „Začneme tento pátek. Odstarujeme to v tělocvičně a s výběhy po okolí. Od 9. února pak přejdeme na prostějovskou umělku, kde budeme trénovat třikrát týdně," odhaluje.

„Přípravné zápasy ještě domluvené nemáme. Začneme s nimi ale až v březnu a měly by být zhruba čtyři," kompletuje pak info o zimí fázi plumlovský kormidelník.

Jak už je v těchto nižších soutěžích dobrým zvykem, změn v kádru je většinou naprosté minimum. A ani Plumlov nebude výjimkou. „Posily nejspíš nebudou. Ale to zas tak nevadí, protože je nás dost. Jedinou změnou tak nejspíš bude ten již zmiňovaný odchod Karla Fajstla. A uvidíme, jetli náhodou neskončí osmačtyřicetiletý Jirka Kiška," vysvětluje.

Jaro těžší podzimu

Jak už bylo řečeno, Plumlov se nyní nalézá téměř v dokonalém středu tabulky. S jakými cíli a očekáváními ale tým z Prostějovska půjde do části odvetné? „Bude to určitě těžší než doteď. Tím, že jsme přišli z druhé skupiny, nás totiž nikdo neznal a to byla naše výhoda. Teď už ale soupeří ví, co by na nás mohlo platit. Budeme se s tím muset holt nějak porvat," uzavřel Karel Frantík.