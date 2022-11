„Oslovili mě už před zápasem s Kostelcem (1:2), potom následoval ještě duel Lutína s Medlovem, kde jsem se byl podívat. Ale nehrnul jsem se do toho, protože jsem věřil, že dokáží uhrát nějaký bod. Navíc Pavel Kubíček je můj dobrý kamarád, dělal mi asistenta v Lipové ještě, když to byla farma Sigmy,“ popisoval jednání Petr Mrázek.

Nakonec ale přeci jen na lavičku Sigmy usedl, přestože v pardubické I. B třídě, skupině B vede béčko Moravské Třebové.

„Dělal jsem tam šéftrenéra mládeže, potom jsem šel do Slavonína, kam mě uvolnili a měl jsem za úkol záchranu. Ta se povedla a já se vrátil do Třebové. Nyní mi volali z Lutína a chtěl jsem se na to podívat. Beru to jako výzvu,“ přiblížil kouč.

Hned po úvodním tréninku čelil Konici a dlouho to vypadalo na povedenou premiéru. Lutín vedl 3:1, nakonec ale doma s nováčkem pouze remizoval 3:3. Přesto to byl pro něj první bod po čtyřech porážkách v řadě.

„Byla škoda, že jsme to nedotáhli, ale takový je fotbal,“ smutnil Mrázek.

Následně v Želatovicích kouč absentoval a i tam dlouho Sigma sahala po bodu. Ještě osmnáct minut před koncem to bylo 2:2, ale Želatovice zvítězily 4:2. No a o uplynulém víkendu schytal Lutín bůra od Jeseníku.

„V těch předchozích zápasech jsme měli alespoň šance, ale s nimi jen jednu, přestože jsme měli v ofenzivě zkušené hráče jako Lose či Vymazala,“ říkal Mrázek.

Lutín celkově inkasoval již 32 branek, což je nejvíce z celé soutěže.

„To jsou tři góly s Konicí, čtyři v Želatovicích, pět s Jeseníkem… Obranná činnost je špatná,“ glosoval Mrázek.

Kromě toho trápí lutínské fotbalisty také zdraví. „Před zápasem s Jeseníkem se nám zranili čtyři hráči. Někteří zase hráli po zranění, v sestavě byli i mladí kluci. Brankář Nejezchleb je jednou z opor, ale prst jej pořád bolí, takže chytal jen v Želatovicích a teď zase ne. Do brány musel osmnáctiletý dorostenec, který to ale zvládl dobře,“ popisoval Mrázek.

„Kluci jsou pracovití, nejsou to žádní frajeři ani machři. Ale když je poctivých šest, sedm, osm, tak je to na krajský přebor málo. V Lutíně je dobrá parta, ale hráčů je málo,“ říká kouč.

Navíc to nevypadá nikterak pozitivně ani při pohledu na los v závěrečných čtyřech podzimních kolech. V nich čeká Lutínské duel na půdě nevyzpytatelné Mohelnice, následně přijede lídr z Čechovic a poté zajíždí na hřiště pátého Brodku u Přerova. Pokud se bude hrát i předehrávka, tak se Lutín ještě před pauzou střetne s celkem Dolan.

„Teď se soustředíme na zápas v Mohelnici, zatím jsem se na další los ani nedíval. Pokud se ale neuhrají žádné body, tak bude potřeba, aby ztrácely týmy před námi,“ ví Mrázek.

Je tedy otázka, jak na tom Lutín bude po zimní přestávce, jestli posílí a také, zda bude jeho hlavním koučem stále Petr Mrázek.

„Prozatím jsme domluvili do zimy. Chtěli svoji situaci nějak řešit a oživit to. Já jsem to směřoval spíše až na pauzu, kdy je možnost s týmem něco udělat a případně jej posílit. Každopádně by mělo být cílem zůstat v krajském přeboru. Ale pokud budou k dispozici jen hráči, kteří jsou momentálně zdraví, tak to bude složité a těžko se dají očekávat nějaké velké výsledky. Ono by to složení nebylo špatné, kdyby byli všichni zdraví, bohužel jich je málo. Byla by však škoda, kdyby tady byla I. A třída, když má klub takovou tradici. Je to otázka na vedení, s jakým kádrem do toho bude chtít jít. Zároveň však není umění hrát kraj s třetiligovými či divizními hráči,“ uzavřel Mrázek.