Co pro vás možnost trénovat tento výběr znamená?

Beru to jako nějaký posun a ocenění práce, kterou odvádím ve Šternberku. Je to určitě taková ta třešnička a vyběhnutí ze stereotypu. Poznám jiné hráče. Je to zpestření trenérské štace.

Jak probíhala jednání?

Vůbec netuším, jak to probíhalo, volal mi akorát Roman Páral z přerovského fotbalového svazu, že byli nějací adepti, vybrali mě a já jsem se po tom dál nepídil.

Máte už představu, které hráče oslovíte?

Vzhledem k tomu, že to můžou být hráči maximálně po divizi, tak jsem obvolal známé trenéry z divize. Většinu hráčů samozřejmě znám, některé osobně, některé jsem vedl. Budu čekat na vyjádření, které fotbalisty mi dají k dispozici. Budu s nimi muset spolupracovat, protože některé týmy hrají o postup, některé o sestup. Proto mám představu, že vyberu aspoň třicítku hráčů a z toho budeme vybírat na nejbližší zápasy.

O hráčích z nižších soutěží neuvažujete?

Krajský přebor stoprocentně, ten mám zmapovaný hodně, ale nižší už asi ne. Počkám na vyjádření trenérů z divize a potom to doskládám hráči z krajského přeboru.

Takže třeba kluky z Olešnice či Konice, kteří dominují v I. A třídě, v hledáčku nemáte?

Neříkám, že to úplně ve hře není, ale určitě se podívám, pokud mi budou hráči na konkrétní posty chybět. Mám i v těchto klubech spoustu známých, takže nebude problém se s nimi spojit.

Bude cílem dostat se na mezinárodní scénu?

Bylo by to hezké, kdyby se podařilo dostat až na mezinárodní scénu. Ale může se stát, že to skončí ve finále nebo také v prvním kole. Fotbal je o momentální formě, o zranění a o tom, jak se mužstvo poskládá, ale samozřejmě se budeme snažit dostat co nejdál.

Před pěti lety se tým s koučem Karlem Trnečkou dostal až na finálový turnaj, poradíte se s ním?

Určitě si s ním promluvím, možná s ním zajdu na kávu. Určitě se ho zeptám na nějaké věci, jak to chodí, protože má hodně zkušeností a je to pocta trénovat po něm.

Nemáte strach, že to může ohrozit vaši práci ve Šternberku?

Probíral jsem to s vedením, když jsem nabídku dostal a vidí to také jako uznání nějaké práce a prestiž pro klub. Dali mi zelenou a nemyslím si to. Je to jeden kvalifikační zápas v měsíci a budou tam jeden, dva tréninky a jeden přípravný zápas. Určitě to nebudu chtít nabourat ani některému z dalších oddílů.

Amatérská reprezentace ČR z Olomouckého kraje na turnaji Regions' Cup v Turecku:

Vy ještě nastupujete jako aktivní hráč ve Velké Bystřici, jak to budete zvládat?

Jsem teď měsíc po operaci kotníku, zvládl jsem půlku podzimní sezony a druhou půlku jsem to šetřil. Teď uvidím, jestli budu pokračovat. Rehabilituji a ještě čtyři týdny mám omezený pohyb, tak uvidíme, jak se to všechno zregeneruje a jak to budu časově zvládat. Je to o čase. Reprezentace je hlavně v týdnu včetně zápasů a s trenéry ostatních mužstev jsem domluvený, že to budu směřovat na středu, maximálně čtvrtek, ale spíše středu. Své aktivity mám v sobotu a neděli a už zvažuji i po konzultaci s manželkou, že fotbal musím omezit.

Je možné, že si v reprezentaci vyberete nějaké posily pro případnou další sezonu ve Šternberku?

Samozřejmě, vždycky tomu trenérovi může padnout do oka nějaký hráč i když ho zná. Může udělat za dobu, co jsem ho neviděl progres a nikde není napsané, kde a kdy se můžeme potkat. Ale ani nevím, jestli budu příští sezonu trenérem Šternberka, takže je to otevřené. Budu sledovat všechny hráče, které budu mít v týmu, kvalitních fotbalistů totiž není moc.

