V uplynulé sezoně krajského přeboru se Lipová umístila na 7. místě a z top pětky ji vyřadil až nepovedený závěr ročníku. Ve svém kádru navíc měl klub nejlepšího střelce celé soutěže Jakuba Vyhlídala, který nasázel 22 branek. Jenže o toho tým přišel. Zamířil do divizních Kozlovic.

Stejně tak v Lipové nepokračuje zkušený Lubomír Machynek. Borec s druholigovými zkušenostmi dorazil teprve v zimě, ale nyní obléká dres Velké Bystřice. Obdobně v klubu skončil také další zkušený hráč Pavel Hloch. A to nebylo vše.

Tomáš Holásek je v Čechovicích, Tadeáš Kosek ve Vysočanech, Sebastian Palla v Rakousku, Adam Klimeš a David Holub v Kostelci na Hané a Marek Bačovský v Konici. Velký výčet.

„Někteří kluci odešli do konkurenčních klubů a my jsme kádr dávali během prázdnin těžko dohromady. Nebylo to jednoduché a nebyli jsme v dobré situaci. Týden před sezonou jsme začínali a na tréninku nás bylo sedm. Reálně jsme řešili, že nebudeme v krajském přeboru pokračovat,“ potvrdil trenér Lipové Pavel Růžička.

Tady ale vstoupila do hry mimo jiné možná pokuta za odhlášení z krajského přeboru, která podle Rozpisu soutěží činí 80 tisíc korun. „Je dosti velká, takže hrála roli,“ uznal Růžička.

První kolo pak Lipová zvládla vítězně na půdě nováčka z Určic 3:1, ale pak přišel střet s realitou. Pět porážek v řadě se skóre 0:13.

Jenže následně Lipová vyhrála s Rapotínem, v Čechovicích, Postřelmově a remizovala s Želatovicemi.

„Situace se postupně dala do pohybu a postupně přicházeli hráči a další se vraceli po nemoci, z pracovních povinností a nakonec jsme vytvořili celkem silný a konkurenceschopný tým,“ věří Růžička.

Do Lipové dorazili David Klimeš (Čechovice), Tomáš Škrabal (Nové Sady), Vít Kopečný (Čechovice), Metoděj Vraj (Moravská Slávie Brno), Matyáš Karásek (Prostějov), Patrik Zimmerman (Vyškov) a také další hráč druholigového Prostějova Kam Sami Fabrice Badra.

„To je velká posila, dohodli jsme se s Eskáčkem na hostování,“ řekl k poslednímu jmenovanému kouč a pokračoval: „Poprvé proti Rapotínu jsme měli téměř kompletní tým. Předtím nám hodně chyběli Vyhlídal, Klimeš či Machynek, na kterých stála celá loňská sezona a my jsme je nedokázali nahradit. Teď máme 18 kvalitních hráčů a jeden může nahradit druhého. Je úspěch, že jsme se po tom úvodu dostali do téhle fáze.“

Lipová je tak po deseti kolech se třinácti body desátá. „Chtěli bychom hrát v polovině tabulky,“ prozradil na závěr ambice Pavel Růžička.