Nováček z Kostelce na Hané měl povedený podzim a umístil se na předních příčkách, to Lipová skončila uprostřed tabulky a ráda by se posunula na lepší místa.

„Chtěli bychom se posunout do první pětky a hrát útočný kombinační fotbal,“ potvrdil trenér Pavel Růžička.

K tomu jim už ale nepomůže klíčový hráč Karel Spáčil, který se v zimě vrátil do přípravy druholigového Prostějova a následně zamířil na hostování do Blanska, hrajícího MSFL.

„Je to velká ztráta, byl velkým lídrem a středním záložníkem, přes kterého šla většina útočných akcí. Věříme, že se nám jej podaří nahradit, ale kluci to budou mít těžké,“ ví Růžička. Druhým, kdo kádr opustil je Dušan Deák.

Rovněž ale z Eskáčka tým posílil zkušený obránce Lubomír Machynek, který má spoustu druholigových zkušeností. Kromě něj přišli Dominik Bokůvka a Tadeáš Kosek z Ráječku. „Plus se nám uzdravili dlouhodobě zranění Sebastián Palla a Tadeáš Hrušák,“ dodal Růžička.

Hned v úvodním kole se pak ukázalo, jak je pro tým důležitý Jakub Vyhlídal - nejlepší střelec týmu i celé soutěže se čtrnácti brankami. I ten závěr podzimu promarodil. „Je pro nás důležitý, citelně nám chyběl,“ potvrdil kouč.

Do soutěže vstoupila Lipová porážkou v Mohelnici a následnou remízou v derby s Čechovicemi, se samotnou přípravou byl kouč spokojen napůl. „Odehráli jsme šest kvalitních přáteláků, hodnotil bych to pozitivně, ale nevyhnuly se nám zranění a absence. Účast na trénincích i zápasech by měla být větší. Kdybychom bojovali tak, jak v zápase s Čechovicemi, tak jsme v tabulce jinde,“ řekl Růžička.

Kostelec má dvě posily

Naopak fotbalisté Kostelce opustil pouze Richard Schvarz, který zamířil do Kralic. Naopak trenér Lubomír Keluc přivítal v kabině posilu Michala Škrabala z Konice a Karla Fajstla z Plumlova.

„Jinak byla naše příprava klasická kostelecká. Někteří hráči fungovali výborně, jiní méně a někteří hodně špatně. To je ale asi na této úrovni normální. Spokojený jsem na padesát procent. Co se týče výsledků, tak mě nezajímají. Zajímá mě, jak jsme se se prezentovali a jestli nám noví hráči zapadli na hřišti i v kabině, což se potvrdilo, že ano. Za to jsme rád a myslím, že bychom měli být na soutěž připraveni dobře,“ hodnotil Keluc.

Na úvod celek z Prostějovska remizoval na půdě lídra z Jeseníku 2:2 a následně doma porazil Mohelnici. Zahájil tím náročný start soutěže. „Tam se rozhodne, v jaké části tabulky se budeme pohybovat. Pokud budeme úspěšní, tak se udržíme nahoře a budeme bojovat o nejvyšší příčky. Pokud se nám to nepovede, tak spadneme do průměru a budeme pracovat na věcech do další sezony,“ říká Keluc.

Kostelec totiž čekají ještě Čechovice, Brodek u Přerova a Medlov. Tedy z úvodních pěti duelů jsou hned čtyři proti týmům, které skončili po podzimu v top pětce. „Je dobře, že jsme zatím neztratili a držíme se nahoře,“ dodal Keluc po úvodních dvou duelech.

„Chceme hlavně přilákat více lidí. Každý trenér má vysoké ambice, ale když vidím soutěž, jak funguje, tak je to hlavně o hráčích a trenér toho moc neovlivní. Pro mě je důležité přání pro všechna mužstva, aby se nikdo vážně nezranil, aby krajský přebor byl atraktivní a bojovalo se do posledního kola o postup. A kdo to bude, to ukáží až výsledky na hřišti,“ dodal k cílům šéf kostelecké lavičky.