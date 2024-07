Od příští sezony tak místo ní bude hrát krajský přebor tým 1. SK Prostějov B a klub z malé vesnice, kde se v minulosti hrála dokonce divize či MSFL, skončí. „Lipová nebude pokračovat v žádné soutěži,“ potvrdil Deníku předseda Eduard Beníšek.

„Máme výbornou mládež a nechceme, aby kluci utíkali a aby nezanikli. Chceme je držet u Prostějova a vytvářet v nich identitu klubu. Budou hrát za béčko a chceme s ním postoupit do divize,“ řekl sportovní ředitel 1. SK Prostějov Jiří Balcárek.

„Navíc tam budou moct chodit i dva, tři kluci, kteří nenastoupí za áčko, kde máme v kádru devatenáct lidí. Je to lepší než trénink, budou mít vytíženost a budou nachystaní. Pro hráče je lepší dát dva góly v nižší soutěži a získat sebevědomí, než měsíc nehrát a čekat na šanci,“ dodal k důvodům, proč druholigový celek zakládá béčko.

Už tak posílal Prostějov několik hráčů po okolí na hostování do týmů, které hrály krajský přebor či divizi. „Několik takových jsme měli právě v Lipové, další v Čechovicích či Kostelci. Ty bychom si chtěli stáhnout, aby to hráli kluci, kteří dříve nastupovali za Prostějov. Dále nám vyjde pět dorostenců,“ přiblížil plány Balcárek.

Hracím dnem by měla být sobota v 10.30, zatím se však řeší, kde béčko Prostějova bude hrát domácí zápasy. Ve hře jsou podle Deníku tři varianty.

„Snad bude hrát zápasy v Lipové, vše je v jednání,“ řekl Beníšek. „Byla to alternativa, ale v Lipové nám nejsou zatím schopni zaručit vše, co musí být nachystané na utkání jako kameraman a podobně, takže to řešíme,“ sdělil Balcárek, že to není až tak jisté a některý zápas by si béčko mohlo odehrát také na novém prostějovském stadionu. Podle systému FAČRu však je místo utkání v Lipové. Hracím časem by pak měla být sobota dopoledne.

Dalším bodem je pak složení realizačního týmu. V Lipové tým vedl tandem Pavel Růžička, Roman Popelka. Prostějov by však chtěl mít své trenéry. „Složení realizačního týmu se řeší,“ uzavřel Jiří Balcárek.