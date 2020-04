Koronavirus zasáhl jak sportovní profesionály, tak amatéry. Konice je jeden z mančaftů, který si musel nechat zajít chuť na boj o postup do krajského přeboru. Jak situaci hodnotí šéf klubu?

„Fotbal děláme pro radost a záleží mi na tom, aby se zápasy hrály a lidé se na nich setkávali, jelikož to je společenská událost. Všichni se na to těšíme. A že se to takovým způsobem zkomplikovalo? Sezona se nedohraje, nic se neděje. V srpnu začne nová,“ prohlásil jednatel klubu Jiří Kučera.

„Budeme hrát dál a možná se postoupí příští rok. Uvidíme, co se bude dít,“ komentoval.

Zároveň přidal svůj osobitý pohled na dění na politické scéně: „Kdyby tady byla situace taková, jako je ve Francii, nebo ve Španělsku, tak by se nezačalo hrát ani v srpnu. Můžou být všichni rádi, že máme pana premiéra, který skutečně ten stát začal řídit tak, jak kdyby řídil svoji firmu.“

Kučera by souhlasil s prodloužením nouzového stavu do půlky května.

„Nám to nikomu nevadí, akorát je to pro společnost dobře. A že nebudou lidi jezdit na rekreace? Já nejezdím celý život nikam,“ rozohnil se při pomyšlení na kritiky vládních opatření.

A na závěr apeloval na společnost: „Lidé se musejí uskromnit a konečně se začít starat sami o sebe, zodpovědně. Každý čeká, že se mu stát o všechno postará a že mu všechno zařídí. Na všechno mají výhody, na všechno mají nárok. Ale teď byl měl každý státu pomoct – tím že se uskromní a státu tak pomůže.“