Sokol dokázal reagovat. Během měsíce přišlo několik hráčů. Jašíček, Schön, Bačovský. Vrátil se Kořenovský a z béčka pomohli týmu bratři Cetkovští. „Všichni výborně zapadli a ke konci podzimu se nám vrátil také po dvou zlomeninách kotníku Jara Krása,“ dodal Ullmann.

Jeho tým měl sice po pěti kolech jen tři body, ale nakonec podzim zakončil na desátém místě s osmnácti body. „Není to špatný základ do jarních bojů. Mohli jsme mít bodů malinko více, ale ukázali jsme charakter a sílu mančaftu,“ popisoval kouč.

Jeho tým zvládal hlavně duely s týmy, které jsou v tabulce za ním. „To byl klíč. Zvládli jsme v úvodu klíčový duel v Litovli, kam jsme jeli s nula body. Dále jsme také dokázali bodovat s Postřelmovem, Určicemi, Velkými Losinami či Zábřehem. Ztratili jsme jen s Bohuňovicemi,“ vypočítával.

Dokonce Konice trápila vedoucí Medlov, s nímž prohrála jen těsně, ale nevyšly jí naopak zápasy v Želatovicích a Bělotíně (shodně 0:4). „Herně jsme nepropadli až na tyhle dva duely. Všude jinde jsme hráli vyrovnanou partii. Domácí zápasy nám pak ukázali, že jsme schopní hrát se středem i spodkem tabulky a být lepší,“ je spokojený Ullmann.

Ve svém týmu pak postrádá po odchodu Romana Kameného ryzího střelce. Tím nejlepším je s pěti góly Jiří Jašíček, a to se začal prosazovat až v závěru. I proto nasázela Konice v patnácti duelech pouze osmnáct branek.

„Chybí nám střelec, který by tým táhl. Roman dával pravidelně za půl sezony devět gólů. Teď nás trápí efektivita, sám to vidím, osmnáct branek není moc. Jirka se rozstřílel až na konci. Budeme chtít zapracovat na efektivitě i nalezení kanonýra, který by šance dokázal proměnit. Teď to bylo rozložené mezi více kluků,“ je si vědom Ullmann.

Úkol tedy zní jasně, pokusit se najít útočníka a připravit se kvalitně na jarní část.