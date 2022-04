Hned v úvodu se totiž po trestném kopu Kobylíka prosadil hlavou Hlačík. Následně převzal iniciativu Brodek, ale brankář Peka dvě vypracované příležitosti soupeře zlikvidoval.

„Střelecky se nám zápas vůbec nevydařil. Nenašli jsme recept na domácího gólmana. Soupeře jsme celý zápas tlačili, ale jen po velké vápno, kde naše kombinace končily, prohráli jsme bohužel gólem ze standardní situace,“ hodnotil trenér Brodku u Přerova Tomáš Martinek.

Po změně stran pečetil vítězství domácích Škrabal. „Ve druhém dějství měl soupeř optickou převahu, ale šanci neměl. Naopak my jsme šli dvakrát sami na brankáře a přidali jsme jeden krásný gól,“ popisoval trenér Kralic Karel Trnečka.

„Padl po naší hrubé zbytečné chybě,“ kroutil hlavou Martinek.

Pro Kralice šlo o velice důležitý zápas, protože v boji o udržení potřebují každý bod. Devět kol před koncem ročníku mají patnáct bodů a ztrácí dva body na předposlední Dolany a pět bodů na čtrnáctý Rapotín. Naposledy pak Kralice zvítězily 2. října se Zábřehem 1:0.

„Konečně jsme měli k dispozici čtrnáct hráčů a kromě Prokopa jsme byli kompletní, i když s tréninky to bylo horší, protože po posledním zápase bylo dost zraněných hráčů. Jsem rád, že jsme po dlouhé době vyhráli a mohli jsme si v šatně zakřičet. Tím pádem jsme pořád ve hře. Ještě se hraje o 27 bodů,“ připomněl Trnečka.

Už ve středečním vloženém kole pak kralické fotbalisty čeká další důležitý duel. Zajíždí na hřiště Litovle, která táhne sérii pěti porážek v řadě a je třináctá.

„Je to jeden z klíčových duelů a budeme chtít, abychom tam alespoň neprohráli. Bohužel je to ve středu, mám v týmu vojáky a policajty, kteří nemůžou, další dva jsou zranění, tak nevím, jestli se uzdraví, takže nebudeme v optimální sestavě. Ale snad to dáme nějak dohromady,“ prozradil kouč.

A co s tím? „Zkusíme vzít dva hráče z béčka a uvidíme v úterý na tréninku, jak to bude vypadat,“ dodal.

„Říká se, že když získáme devět bodů v řadě, tak se dotáhneme na ty, kteří se ještě o udržení poperou,“ uzavřel Trnečka.

FC Kralice na Hané - FK Brodek u Přerova 2:0 (1:0)

Branky: 5. Hlačík, 65. Škrabal.

Rozhodčí: Štětka - Matulík, Němec. ŽK: Peka - Buček, Šebesta. Diváci: 50.

Kralice: Peka - Hlačík, Hloch, Jurtík, Baran, Škrabal, Cibulka (33. Šup), Kobylík (67. Kopečný), Studený, Dostál (67. Novotný), Němčík (59. Troneček). Trenér: Karel Trnečka.

Brodek: Šarman - Nezval, Hrabal, Glauder, Heger, Zimčík, Bundil (72. Baďura), Buček (77. Němec), Šebesta (58. Chytil), Zedek, Složil (72. Schmidt). Trenér: Tomáš Martinek.