Tehdy jeho tým alespoň zvládl celých devadesát minut. Ve Velké Bystřici to bylo o něčem jiném. Jasná demolice domácích, kteří nasázeli jedenáct branek během pětačtyřiceti minut.

„To máte každé čtyři minuty gól. Nikdy jsem to nezažil. Je to bolavé a smutné. Nám tam ale nefungovalo vůbec nic. To nevíte, co dříve. Měli jsme za celý poločas jedinou akci, šli jsme sami na brankáře a vystřelili jsme to osm metrů vedle,“ popisoval Mrázek.

Ten měl trable se skládáním sestavy. „Museli jsme si půjčit brankáře z Určic, rychle jsme zaregistrovali ještě další dva hráče. Další kluci přišli po delším zranění a asi čtyři hráli s teplotou,“ vypočítával.

Už ve 40. minutě pak musel využít jednoho ze dvou náhradníků. „Zkolaboval nám Fatěna, který měl něco s klíční kostí. O poločase jsem musel střídat druhého hráče po zranění. S tím jsem tak nějak počítal,“ říkal Mrázek.

Jenže úmorná vedra nepomohla ani hráčům, kteří hráli s teplotou. „Cítili se hrozně, byli přehřátí a v tu chvíli nás bylo šest. Jeden z nich se ještě oblékl, ale stejně se to nedohrálo,“ smutnil Mrázek.

Podle zápisu se po změně stran odehrála jedna minuta. „Je to ostuda vůči soupeři i divákům. Za celou dobu, co hraji a trénuji fotbal, jsem tohle nezažil. Možná byla možnost utkání přeložit, ale to jsme nechtěli, protože Velká Bystřice je silný soupeř. A kdybychom to měli dohrávat někdy ve středu, tak je to ještě horší, protože bychom to nedali už vůbec dohromady,“ uznal kouč.

Teď je otázka, co bude dál. „Těžko říct, jak to bude fungovat. Snad se nějací hráči vrátí z dovolené a v září, jak začne škola, se to zlepší. Těžko se mi z toho utíká, ale měl jsem si zjistit, v jaké situaci klub je,“ říká Mrázek, který se snažil v minulé sezoně zachránit v krajském přeboru fotbalisty Lutína, což se však nepovedlo.

Je tedy ve hře i to, že by Kralice soutěž nedohrály? „To neřeším. Není to v mé kompetenci. Myslím, že budeme hrát, ale není ideální, abychom každý zápas dostávali deset gólů. Hráči bohužel nejsou,“ dodává kouč.