Důvod? Jarní část se jistotou neodehraje celá. Spíš bude velký úspěch, když se podaří uzavřít ročník podle soutěžního řádu, k čemuž je zapotřebí odehrát více než 50 procent všech zápasů v soutěži. Krajskému přeboru chybí pět kol, aby byla odehraná přesná polovina soutěže. Plus tedy nějaký ten zápas z druhé půlky navíc. Pro Kralice, které jsou poslední se třemi body, svízelná situace.

„Všem nám fotbal chybí, čekáme na rozhodnutí vlády. Zároveň víme, že by nám předčasné ukončení soutěže pomohlo, protože bychom se zachránili,“ nezastírá předseda kralického fotbalu Jan Novotný.

„Měli jsme po podzimu sezení a tam jsme se rozhodli, že se pokusíme na jaře krajský přebor zachránit. Věděli jsme, že se třemi body to bude složité. Teď by to ale pro nás nejspíš znamenalo, že musíme vyhrát všech pět zápasů. A ještě by to nebylo jisté. Každopádně se ale nevzdáme bez boje,“ dodal Novotný.

POSILY NEPŘIJDOU VNIVEČ

Kralice po nepovedeném podzimu do kádru řádně řízly. Přišel nový trenér Milan Nekuda. Vedení se také rozhodlo významně posílit mužstvo.

„Do brány by měl přijít Roman Konečný, který chytal v Kozlovicích a posléze v Rakousku. Z Rakouska by se měl vrátit Petr Dostál, který byl předtím hráčem Lipové. Domluvení jsme s Pavlem Hlochem, který v minulosti hrával třetí ligu, že by nám pomohl na postu stopera,“ vypočítal Novotný, který však zároveň upozorňuje, že přestupy nejsou dotažené.

„Přestupní termín je posunutý až do května. Tohle by ale mělo klapnout, ať už to dopadne jakkoliv, protože chceme chystat mužstvo tak jako tak na příští sezonu,“ prozradil předseda.

On sám moc nevěří, že se ještě ročník dohraje, byť v maximálně okleštěné podobě.

„Vzhledem k tomu, jak situace s epidemií momentálně vypadá, by se asi muselo stát něco nečekaného a pošty nemocných by musely rázně klesnout,“ přemítá.

„Do 21. března jsou poslední opatření a teď slyšíme, že pokud se bude rozvolňovat, tak maximálně do té míry, že budete moct jít na procházku do vedlejší dědiny. Pro účely fotbalu tedy velmi pomalu. Opravdu dlouho jsem si myslel, že se to odehraje, ale teď už si myslím, že to bude těžké,“ soudí.

NA PŘÍPRAVU ASPOŇ TŘI TÝDNY

Hrát zápasy totiž nebude možné okamžitě poté, co pravidla umožní trénovat i amatérům. S „inkubační dobou“ na přípravu ostatně počítá i fotbalová asociace v desateru, které vydala k případnému znovurozehrání nižších soutěží.

„Podle mého názoru budeme potřebovat nejméně tři týdny. Hráči se budou muset zapracovat na síle a zvyknout si a souboje, jinak by to bylo o zranění. A v naší soutěži nikdo nemá kádr 20 hráčů, abychom to prostřídali a nahradili,“ upozorňuje Novotný, který prozradil, že když to šlo, snažili se Kraličtí trénovat i v omezených podmínkách.

„Začali jsme už v lednu, kdy to šlo po dvojicích, pak ale zase přišla stopka. Upřímně řečeno je motivace kluků teď katastrofální. Snažíme se je různě motivovat, ale je to vážně těžké. A to se vůbec nebavím o dětech,“ posteskl si kralický předseda.

Příliš reálná podle něj není ani varianta, že by se soutěže mohly rozehrát při pravidelném testování hráčů.

„Je otázka, kdo by to platil. Pokud FAČR, možná by to šlo, ale moc tomu nevěřím. U nás ve firmě, kde pracuji, se testujeme dvakrát týdně a je to ohromné množství testů. Sami si to určitě dovolit platit nemůžeme a myslím, že další kluby také ne,“ doplnil Novotný.

Kralickým, stejně jako ostatním mužstvům od třetí ligy dolů, nyní nezbývá, než jedině čekat. „Pokud budeme moct trénovat na konci dubna, tak budeme mít šanci. Jinak už to nevidím, ale uvidíme,“ zakončil Novotný.