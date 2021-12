„Je to pravda. Minulý týden jsem měl v Kralicích schůzku a dohodli jsme se, že jim zkusím pomoct se záchranou,“ potvrdil informaci sedmdesátiletý trenér, který má za sebou angažmá v Sigmě Olomouc, Zbrojovce Brno či Prostějově. Podepsán je pod vzestupem 1. HFK Olomouc či Nových Sadů. Koučoval také krajský výběr, který uspěl v Regions Cupu a postoupil s ním až na mistrovství Evropy amatérů do Turecka.

Naposledy Trnečka trénoval Slavonín v I. A třídě. „Nějaké roky už mám, ale pořád mě fotbal baví,“ říká. V Kralicích jej nečeká jednoduchá úloha. Po podzimu má mužstvo z Prostějovska na kontě 10 bodů. „Před námi jsou o bod Dolany, další už jsou s odstupem. Ale podle všeho by měl padat z přeboru jen jeden tým,“ prohlásil Trnečka.

„Důležité pro mě bylo, že jsme si i s hráči řekli, že se bude trénovat. Pak je možnost něco předat, něco se naučit a zlepšovat výkony. V tom byl právě třeba problém ve Slavoníně. Vím, že jsou kluci amatéři. Bez tréninku se ale ani I. A třída hrát nedá,“ upozorňuje Trnečka.

A zároveň plánuje posílení kádru. „Oslovil jsem nějaké kluky, které jsem trénoval už dřív, ale nechtěl bych prozrazovat jména, protože nic není hotové a nemluvili jsme o tom s jejich kluby,“ řekl Trnečka.

Jedno jméno ale prozradit mohl. V Kralicích by měl hrát David Kobylík. Čtyřicetiletý mistr Evropy do 21 let z roku 2002 je aktuálně trenérem divizního Frenštátu. „Zhruba 11 až 12 zápasů by mu ale nemělo kolidovat. Tak by mohl pomoct ještě na hřišti,“ dodal Trnečka.