„Na začátku podzimu jsme také měl dlouhou sérii bez prohry. Pak ale najednou přišlo osm proher a bylo to zlé. Společně jsme si to tedy zanalyzovali a začali pracovat na odstraňování chyb. Změnili jsme trochu i herní styl. Neméně důležité je také to, že naši stěžejní hráči mají formu a jsou v pohodě," popisuje 30letý čechovický lodivod a bývalý hráč Holice, Vyškova, Nových Sadů či rakouského Spannbergu.

Ten si po prohře se Šternberkem v generálce před zahájením jarních bojů (0:6) stěžoval na to, že příprava vůbec neprobíhala podle představ. A aby také ano, když v ní jeho svěřenci nedokázali ani jednou zvítězit a brali jen jednu remízu s Kunštátem. Nyní ale uvádí věci na pravou míru

„Příprava nebyla úspěšná hlavně proto, že jsme na tom nebyli dobře zdravotně a do toho hráčům naskakovaly i další povinnosti, kvůli kterým nemohli hrát. Látali jsme to pak ve všelijakém složení. Pro ty hráče, kteří tam ale byli, to svůj účel rozhodně splnilo," vysvětluje šéf čechovické lavičky.

Překvapení? Až tak moc ne

Jeho svěřenci při své cestě vzhůru porazili nejdříve Litovel 4:1, potom si odvezli po výsledku 4:2 tři body z Mohelnice, hned nato doma přetlačili 2:0 Brodek u Přerova a venku poměrem 2:1 zase Postřelmov, doma ve čtvrté minutě nastavení urvali vítězství 1:0 nad Určicemi, stejným výsledkem zvítězili i v Dolanech a nejčerstvěji si znovu doma poradili i se Zábřehem 2:0. Jak ale Kucarčuk říká, až tak velké překvapení to pro něj není. „Kvalita v našem kádru byla a je a byť jsem si nemyslel, že vyhrajeme všech prvních sedm zápasů, tak jsem značný posun nahoru očekával," říká.

