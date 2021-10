Ústí - V. Losiny 4:1

Branky: 67. Holoubek, 72. Vyka, 77. z pen. Pančochář, 86. Černotský - 90. Hilbert.

Pavel Sencovici (trenér Ústí): „Že bude zápas s Losinami těžký, jsme věděli a potvrdilo se to do puntíku. O poločase jsem klukům řekl, že to bude o prvním gólu, který jsme také dali. A potom už bylo utkání plně v naší režii. Škoda jen inkasované branky pár vteřin před koncem.“

Kralice - Rapotín 3:3 pen. 7:6

Branky: 8. Studený, 31. Šup, 83. z pen. Studený - 18. Boško, 72. Hegner, 88. Klemsa.

Šternberk - Zábřeh 1:4

Branky: 8. Lošťák - 19. Sitta, 23. z pen. Novák, 30. Sitta, 65. Sitta.

David Kuba (hráč Šternberka): „Abych pravdu řekl, tak tento zápas bych nejraději nehodnotil. Nejraději bych na něj zapomněl. Vůbec se nám nepovedlo výsledkově ani herně. Zábřeh byl v soubojích důraznější a v koncovce efektivnější. Těžil hlavně z výborného výkonu Sitty, který nám vstřelil hattrick. Zaslouženě vyhrál a já jim gratuluji. Sice jsme byli častěji na míči, ale pořádně jsme si nevypracovali žádnou šanci. Zábřeh chtěl více vyhrát a šli tomu více naproti. Všechny šance, které měli, tak proměnili. Náš výkon ani zdaleka nedosahoval kvalit týmu, který má postupové ambice. V posledních týdnech se nepotýkáme s optimální formou a v dnešním zápase se to jen potvrdilo. Takhle to dál nejde. Samo to nepřijde. Musíme si to v týdnu v kabině vyříkat a napravit to hned v dalším utkání v Želatovicích.“

