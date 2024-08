„To, že by Olešnice mohla takhle začít, jsme čekali. Má zkušené a nově ještě více posílené mužstvo, je nováčkem soutěže a hrála doma, takže o to více byla nažhavená. To všechno se nám bohužel vymstilo už v páté minutě, kdy jsme dostali gól," říkal bezprostředně po skončení utkání 25letý prostějovský kapitán Martin Popelka. „Pak už soupeři stačilo pouze vyčkávat na naše chyby, což se mu dařilo. Dělaly nám také problém jeho dlouhé nakopávané míče na útočníka," dodal ještě.

Ve 49. minutě ukazovala olešnická světelná tabule už skóre 3:0 a zdálo se, že si domácí fotbalisté při své premiéře v krajském přeboru připíší naprosto jednoduché a bezpracné tři body. Záhy se však situace začala měnit a ač na hřišti nepanovalo zrovna žádné extrémní vedro, domácí příznivci se zákonitě museli začít pořádně potit.

Už v 59. minutě totiž Popelka snížil na rozdíl dvou branek a čtvrt hodiny před koncem jej následoval i jeho teprve devatenáctiletý spoluhráč Dominik Navrátil. Následně béčko eskáčka začalo tlačit a vytvářet si velké množství standardek. Kýžené vyrovnání však nakonec nepřišlo.

„Ten první gól nám dost pomohl. Soupeř to pak musel otevřít a dali jsme i druhý. Pak už jsme všechno vrhli do útoku a málem to vyšlo. Bohužel jsme pak prohráli pár klíčových soubojů. Já osobně jsem ale ve vyrovnání věřil. A také věřím, že nám ten alespoň částečný návrat do vedení může lehce pomoci," popisuje.

Zbraní mládí, dravost a fyzička

A jak vlastně Martin Popelka vidí svůj nový tým, který ač vznikl poměrně nedávno, na konci sezony by se ale rád umístil na první příčce a v té příští už hrál divizi? „Zatím si to všechno sedá. Jsme ale velice mladé mužstvo, v podstatě úplně nové. Věřím, že to časem bude lepší a lepší. Určitě tady vidím velký potenciál. Naší velkou zbraní by mohlo být právě to mládí, dravost a obrovský fyzický fond," uvedl s velkou mírou optimismu v hlase.

Zájem ze Sadů byl

To, že zrovna Popelka zastává v tomto mužstvu roli kapitána, není žádná náhoda. Ve svých 25 letech je totiž jedním z nejstarších členů kádru, má za sebou působení v prostějovské mládeži, Kostelci na Hané a také divizních Nových Sadech, se kterými zažil jejich nejlepší sezonu historie 2022/2023, kdy ve čtvrté nejvyšší soutěži skončily na čtvrté pozici.

Jak ale nyní přiznává, v současné době se o nějaký postup znovu minimálně o soutěž výš nezajímá a soustředí se pouze na své působení v prostějovském béčku a krajském přeboru. „Co bude dál, to se teprve uvidí. Jediné, co jsem před sezonou řešil, byl návrat zpátky na Nové Sady. Mluvili se mnou pánové Ondroušek i Mucha, ja se ale nakonec rozhodl pro Prostějov. A to i skrze dojíždění, protože bydlím kousek od Kostelce," osvětlil Martin Popelka na závěr svou současnou situaci.