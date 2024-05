Má zkušenosti z Bohemians, Rakouska či dokonce Jižní Koreji. Na zkoušce byl v Číně. To je ale historie. Petr Gottwald v jednapadesáti letech sedí na lavičce Určic, se kterými v minulé sezoně postoupil do krajského přeboru.

Marodka týmu však dosáhla takových mezí, že v sobotu dopoledne v parném počasí vyběhl v základní sestavě, ač v rozhovoru pro Deník ještě před startem jarní části říkal, že nemá v plánu hrát.

„Říkal jsem, že už nechci, ale klukům jsem už v týdnu avizoval, že to je varianta, kterou zvažuji. V minulém kole jsme pro červenou přišli o Adama Ruse, Borja má špatná záda a chybí nám klíčoví hráči jako Halouzka, Horák, Menšík, Grulich i gólman Sohlich,“ vypočítával absence Petr Gottwald.

Na zápas bombardérem. Gottwald hrál v Koreji, Číně, vyhrál univerziádu v Buffalu

„Museli jsme tak povolat dorostence i Přemu Mlčocha z béčka. Já jsem si vzal kopačky úmyslně, ale nevěděl jsem, že zvládnu celý zápas. V závěru už jsem spíše chodil a snažil se podržet míč a pomoci týmu.

A tak naskočil sám. Pohyboval se na pozici ofenzivního středního záložníka až útočníka. Do defenzivy se příliš nezapojoval. Jakmile ale dostal míč, dokázal ho udržet a vymýšlel pasy pro své spoluhráče. Jednou šel dokonce do samostatného úniku, ale nedal.

„Možná jsem mohl střílet plackou dříve na přední, ale počkal jsem si a chtěl jsem ho lobovat. Viděl jsem, že šel brzo na zem, ale musím ho pochválit. Nechal tam dobře ruku a krásně mi to chytil. Byl jsme naštvaný, ale všechna čest, že to přečetl,“ popisoval Gottwald svůj nezdar.

Po jeho standardce měly Určice v záchranářském souboji dvou tabulkově nejhorších týmů ještě jednu šanci. Také nedaly. Nemuselo je to ale mrzet. V 83. minutě to byl právě hrající kouč Petr Gottwald, kdo rozjel akci pasem do vápna na svého jmenovce Tomáše a ten centrem našel Piňose, který rozhodl o vítězství 1:0.

„Pokud by se to mělo počítat jako v hokeji, tak ta druhá asistence tam samozřejmě je,“ rozesmál se a pokračoval: „Mohl jsem dostat zpětnou přihrávku, nabízel jsem se tam, ale ještě že to Gottiš vyřešil takovým způsobem.“

Určice díky výhře Litovel přeskočily o bod a opustily poslední příčku. Zvítězily poprvé od 28. října, kdy porazily 1:0 Bohuňovice. Z dalších devíti následujících duelů získaly jediný bod. V kabině tak mohl propuknout po dlouhé době vítězný pokřik.

„Slova jsme hledali dlouho, navíc s námi přestal chodit kluk, který to předzpívával. Musel jsem si to vzít na starosti já, protože slova jako jediný všechna znám. Zpívali jsme tuhle písničku ještě když jsme byli mladí, když mi bylo sedmnáct a pamatuji si ji, protože jsme tehdy vyhráli druhou dorosteneckou ligu, takže zněla v kabině často,“ prozradil Gottwald.

Určice vyhrály po půl roce a nejsou poslední. Zvládly záchranářský duel

Přestože jeho nasazení vedlo ke třem bodům, neměl by se v základní jedenáctce objevovat pravidelně. „Rozhodně ne. Vrací se někteří kluci. Jsem rád, že jsem mohl pomoci a když bude potřeba, tak pomůžu zase. Ale teď to bylo dostatečné a budu se týmu zase věnovat z lavičky,“ objasnil Gottwald, ač svěřenci by jej za spoluhráče možná měli rádi.

„Když zmíním, že bych měl nastoupit, tak říkají, samozřejmě, chceme, kdo jiný by měl nastoupit. Ale je mi 51 let, říká Gottwald, který má osm startů v nejvyšší soutěži.

I tak ale bude muset něco přispět do kasičky. „Nedovolí si mě dobírat, ale někdy v rámci srandy a hecování něco proběhne. Už avizovali, že to je první start, určitě budu muset přispět do kasy a sáhnout do peněženky,“ potvrdil.

Teď je otázkou, za jak dlouho se dá dohromady. Kopačky ještě úplně na hřebík nepověsil, ale regenerace už není optimální. „Fyzická kondice už není taková. Je otázka, jak dlouho budu rozbitý. Když hraji za béčko, trvá to minimálně tři dny. Teď čekám celý týden, ale doufám, že to bude dřív,“ popsal.

KP: Série Čechovic u konce, padly s Bělotínem. Konice ztratila vedení o dva góly

S Určicemi je šest zápasů před koncem soutěže na hraně sestupu. Je tak otázka, jak tým dopadne a co se v Určicích bude hrát příští ročník. „Nejsme rozhodnutí, jestli budeme v příští sezoně hrát kraj nebo I. A. Víme, že jsme aspiranti na sestup, ale chtěli jsme nepadat a nebýt poslední, abychom se mohli případně rozloučit důstojně,“ uzavřel Petr Gottwald.