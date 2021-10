Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Lipová - Želatovice 2:1 (0:0) Pen: 3:2

Fotbalisté Lipové a Želatovic si ve vzájemném duelu schovali góly až do druhého poločasu. Krátce po přestávce se z penalty prosadil za domácí Lipovou Tomáš Fialka, hosté odpověděli o čtvrthodiny později, když se trefil Vojtěch Skopal. Remízový stav vydržel až do konce základní hrací doby a na řadu tak přišly pokutové kopy. Se dvěma pokusy střelců Želatovic si poradil domácí gólman Tomáš Holásek, a Lipová si tak po vyhraném rozstřelu připsala do tabulky dva body.

Bohuňovice - Medlov 1:5 (0:4)

Po vyrovnaném úvodu zápasu proti Bohuňovicím rozjeli hráči Medlova gólovou show. Od 26. do 44. minuty se hostující tým prosadil hned čtyřikrát a do druhého poločasu měl skvělou pozici. Domácí totiž po červené kartě navíc hráli od závěru první půle v oslabení. Po přestávce přidal Medlov bleskově pátou branku a Bohuňovice už jen kosmeticky upravily výsledek v závěrečných minutách utkání.

Dolany - Zábřeh 0:5 (0:1)

Jednoznačný vývoj mělo utkání Dolan se Zábřehem. Domácí mužstvo z Olomoucka si na obranu Sulka nepřišlo, naopak v dresu Zábřehu na druhé straně zářil především Martin Antl. Ten si připsal v zápase tři góly a další dva zásahy přidali jeho spoluhráči Holík a Nízký. Hostující gólman ustál i nadějné pokusy Dolan v závěru zápasu, a týmy se tak rozešly po jasném výsledku 0:5.

Velké Losiny - Mohelnice 2:1 (1:0)

Fotbalisté Velkých Losin se vzdálili poslední příčce tabulky po výhře nad Mohelnicí. Obranu soupeře překonal už ve 22. minutě Matěj Šinogl a stejný hráč přidal branku i ve druhém dějství. Hosté měli v průběhu zápasu blízko k vyrovnání, za gólmanem Velkých Losin zvonila branková konstrukce. Náskok dvou branek nakonec domácímu týmu stačil, Mohelnice v závěrečných minutách už jen snížila na konečných 2:1.

Lutín - Rapotín 1:2 (0:1) Pen: 0:3

Dobrý vstup do utkání se podařil týmu Rapotína proti Sigmě Lutín. Hostující celek otevřel skóre v 10. minutě a mohl strážit těsný náskok. Lutínští vyrovnali deset minut po přestávce, a když se neujaly možnosti na rozhodnutí zápasu, přišla na řadu penaltová loterie. Pokutové kopy se lutínským exekutorům nevyvedli, domácí střelci neproměnili tři pokusy v řadě a bod navíc si odvezli hosté ze Šumperska.

Ústí - Jeseník 0:1 (0:0)

Vyrovnaná partie se dlouho hrála v Ústí, kam v 9. kole zavítal Jeseník. Hosté prověřovali pozornost defenzivy týmu z Hranicka, ale na gól si museli dlouho počkat. Nakonec se Jeseníku jednu akci podařilo dotáhnout k úspěchu a trefa Jiřího Mráze z 81. minuty znamenala cenný bodový zisk.

Litovel - Brodek u Přerova 1:0 (1:0)

Další čisté konto se podařilo udržet defenzivě Litovle. Tentokrát hostil Tatran soupeře z Brodku u Přerova a zápas nabídl jediný gól. Rozhodující trefu zajistil Radek Bednář ve 23. minutě, hostující tým už recept na obranu Litovle nenašel.

Kralice na Hané - Šternberk 2:7 (2:5)

Strhující podívanou nabídl od úvodních minut zápas devátého kola v Kralicích na Hané. Hostující Šternberk se prosadil už ve 3. minutě, domácí ale během minuty gólově odpověděli. Pak už však byl zápas v režii lídra soutěže, Šternberští do poločasu přidali ještě čtyři zásahy. Domácí tým v první půli sice upravil na 2:5, ale po pauze už ke zdramatizování zápasu nedošlo.

