Čechovice - Konice 3:0 (0:0)

Zdroj: Youtube

V pátém kole se střetli dva nováčci v PB SCOM krajského přeboru, když Čechovice přivítaly tým Konice. Oba celky byly blízko úvodní trefě zápasu, nakonec otevřel skóre v 54. minutě domácí Jan Šteigl. Ten o chvíli později přidal i druhou branku a Čechovice měly nakročeno k plnému bodovému zisku. Šance hostů nepřinesly gólový efekt, a Čechovičtí tak s čistým kontem slavili výhru.

Mohelnice - Želatovice 0:2 (0:1)

Zdroj: Youtube

Na hřišti v nedaleké Třeštině hostila Mohelnice mužstvo Želatovic. Mohelnickým se tentokrát nedařilo proměňovat velmi slibné šance, ve vyložených příležitostech chyběl střelcům kousek přesnosti, nebo radost domácích odmítl gólman Želatovic. Hosté vedli od 25. minuty a těsný náskok už neztratili. V závěrečných momentech výhru pojistil gólem na 0:2 Jakub Braun.

Medlov - Lipová 2:2 (1:1)

Zdroj: Youtube

Atraktivní přestřelku nabídl zápas v Medlově, kam přijel mančaft z Lipové. Hosté vedli po dvaceti minutách hry, ze standardky ale záhy vyrovnal Patrik Kasal. Po pauze naklonil výsledek znovu ve prospěch Lipové Dušan Deák. Domácí hned o tři minuty později využili výhodu pokutového kopu, který proměnil opět Patrik Kasal. Medlov se hnal za vítězným gólem, ale obrovské šance euforii nepřinesly. Rozhodnout ale mohli také hosté, i Medlov však zachránila v závěrečných momentech branková konstrukce.

Brodek u Přerova - Kostelec na Hané 4:0 (2:0)

Zdroj: Youtube

Hned od úvodních minut se Brodek u Přerova úspěšně hnal za vítězstvím proti Kostelci na Hané. V první desetiminutovce se prosadili Tomáš Vařecha a Lukáš Bundil a po přestávce přidali domácí další zásahy. V 63. minutě Bundil druhou trefou v utkání navyšoval už na 4:0 a o tříbodovém zisku pro Brodek bylo rozhodnuto.

Dolany - Litovel 3:0 (0:0)

Zdroj: Youtube

Do druhého poločasu si počkali fanoušci fotbalu na gól v utkání Dolan a Litovle. Domácí mužstvo zatápělo Tatranu od úvodních minut, kýžený efekt přišel krátce po poločasové přestávce. Vedení trefil pro Dolany Tomáš Macháček a o deset minut později už to bylo o dva, když skóroval Štěpán Outlý. Hosté měli na posledních patnáct minut výhodu jednoho hráče navíc, vyloučení soupeře ale ke

zdramatizování nevyužili. Naopak poslední gólové slovo měl za domácí Ondřej Seibert, který rozhodl o jasné výhře 3:0.

Velké Losiny - Zábřeh 0:2 (0:2)

Zdroj: Youtube

Tři body exportovali ze hřiště Velkých Losin hráči ze Zábřehu. Sulko šlo do vedení v 8. minutě, když se do střeleckých statistik zapsal Petr Ratiborský. Krátce před odchodem do šaten navýšil Roman Puchr a domácí už ve druhé půli recept na úpravu výsledku nenašli.

Jeseník - Bohuňovice 3:1 (2:1)

Zdroj: Youtube

O další příspěvek do tabulky PB SCOM krajského přeboru se střetla mužstva Jeseníku a Bohuňovic. Domácí fotbalisté z lázeňského města na severu kraje vedli po trefě Martina Bráblíka, ze standardky ale reagoval za hosty Matěj Král. Do druhé půle vstupovali Jeseničtí přece jen s náskokem díky trefě Martina Furika. V 66. minutě přidal pojistku Adam Bříza a domácí už vítězství nepustili.

Lutín - Rapotín 2:1 (1:1)

Zdroj: Youtube

Slibný začátek předvedli fotbalisté Rapotína na půdě Lutína, když ve 24. minutě otevřel skóre pro hosty Dominik Drozd a Rapotínští se kromě toho prezentovali několika dalšími nadějnými pokusy. Před poločasovou pauzou ale byl výsledek 1:1, když hosté nešťastně srovnali gólem do vlastní sítě. V závěru zápasu hořkost Rapotína dosáhla maxima, když pár chvil před koncem přišlo zaváhání v defenzivě, které potrestal domácí Jiří Vymazal a Lutínští si užili vítězné emoce.

Všechny sestřihy krajského přeboru 2022/23 najdete ZDE