Souboj Jeseníku s Rapotínem v úvodní fázi hry mnoho šancí nenabídl, ofenzivy obou celků se začaly osmělovat až po poločasové přestávce. Na gól v základní hrací době ale diváci na severu kraje čekali marně, a na řadu tak přišel penaltový rozstřel. V něm se lépe dařilo hostům z Rapotína, kteří si do tabulky zapsali dva body.

Gólovou show si připravili do Brodku u Přerova fotbalisté z Dolan. Mužstvo z Olomoucka po první půli hájilo dvoubrankový náskok. V průběhu deseti minut druhého dějství přidali hosté další tři góly a o vítězi bylo rozhodnuto. Domácí celek si připsal alespoň dvě čestné trefy, skóre přesto vyznělo jednoznačně.

Druhou domácí výhru si připsali ve 4. kole fotbalisté Medlova. Proti Lutínu se prosadili ve 30. minutě, s nejtěsnějším rozdílem ve skóre dokráčeli Medlovští až do samotného závěru zápasu. Po několika neproměněných šancích se přece jen ještě jednou radovali z gólu, v 90. minutě se trefil Pavel Pospíšil.

S velkou vervou vlétli do zápasu s Bohuňovicemi fotbalisté Ústí. Domácí brankář si ale s úvodními pokusy týmu z Hranicka poradil a po půlhodině hry udeřily Bohuňovice. Těsný náskok se domácím dařilo hájit, skvělým výkonem se dál prezentoval bohuňovický gólman Robert Venclík. Ústí na něj nenalezlo recept, mužstvo z obce u Olomouce naopak přidalo druhou trefu a s větším klidem dokráčelo k plnému bodovému zisku.

Pořádně ofenzivní partii odehrál Zábřeh proti Litovli. Hráči domácího Sulka vstoupili do zápasu na výbornou, když po deseti minutách vedli 2:0 a do pozici ještě vylepšil Žanda z penalty. Ve druhé části utkání pokračovali Zábřežští v dobrém výkonu, v 64. minutě už na tabuli svítilo skóre 5:0 a Miroslav Žanda měl na kontě hattrick. Tatran dokázal pouze jedním zásahem kosmeticky upravit výsledek.

Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů Krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích ve 4. kole.

