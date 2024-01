„Budeme trénovat třikrát týdně na umělce v Prostějově, do toho máme domluvených několik kvalitních přáteláků a v únoru pojedeme i na čtyřdenní soustředění do Blanska. Budeme muset zapracovat na disciplinovanosti a také nabrat fyzickou i psychickou kondici. Dostat prostě hráče zpod té deky, která na nich ležela. Od toho všeho si slibujeme, že se nám podaří své kvalitní výkony znovu nastartovat," dodává ještě.

Dle 30letého čechovického lodivoda je také dobrou zprávou, že naprostá většina týmu je, až na nějaké malé výjimky, zdravá a připravená do nastupujícího procesu naskočit už od samotného začátku. Navíc se dle jeho slov v kádru připravují i určité změny. „Nějaký pohyb jak ven, tak i dovnitř kádru samozřejmě je. Tak jako v každém přestupním období. Detaily ale zatím přibližovat nechci, protože stále probíhají jednání," říká.

Jaro rozjede aktuální jedenáctý celek šestnáctičlenné tabulky 10. března doma proti poslední Litovli, na což hned další týden naváže výjezdem do Mohelnice. Bodové rozdíly v tabulce jsou pak naprosto minimální, jaké jsou tedy jeho ambice na konečné umístění?

„Budeme chtít vrátit Čechovice jednoznačně tam, kam patří. A řekněme si, že kvalitě našeho kádru odpovídá nejhůře páté místo. Tam bychom se měli pohybovat. A rozhodně ne tam, kde jsme nyní," uzavřel Pavel Kucharčuk na vlně bojovnosti a optimismu.

Přípravné zápasy Čechovic:

27.1. vs Přerov (Chropyně, 14:00)

3.2. vs Šumperk (Šumperk, 11:00)

17.2. vs Kozlovice (Prostějov, 18:00)

21.2. vs Boskovice (Boskovice, 19:00)

23.2. vs Kunštát (Blansko, ???)

2.3. vs Šternberk (???, ???)