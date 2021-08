Jeseník - Brodek u Př. 3:3, pen. 3:5

Branky: 20. Kutal, 75. Kutal, 84. z pen. Mráz - 11. Buček, 48. Chytil, 61. Hrabal.

Tomáš Martinek (trenér FK Brodek u Přerova): „Po domácí ztrátě v minulém kole nám bylo více než jasné, že musíme o to víc zabojovat o nějaký bod z venku. Ani tentokrát jsme ještě neměli k dispozici kompletní kádr. Hráli jsme ze zajištěné obrany na brejky. Nějaké šance jsme proměnili. Vedli jsme 3:1. Škoda srovnání v úplném závěru. Rozhodly penalty a my vezeme důležité dva body ze soupeřova hřiště.

Rapotín - Želatovice 1:5

Branky: 42. Klemsa - 28. Dlouhý, 36. Jemelka, 67. Čtvrtníček, 72. Dlouhý, 87. Jemelka.

Trenér Želatovic Jiří Jemelka: „Po dvou porážkách jsme zajížděli na půdu Rapotína a chtěli jsme již jednoznačně uspět. První poločas byl z naší strany nervózni, bez emocí, hra nám nešla tak, jak bychom si představovali. Nicméně se nám podařilo půli 2:1 vyhrát. Myslím, že ve druhém poločase už byl zápas v naší režii, konečně jsme začali proměňovat vytvořené šance a zápas jsme dovedli do vítězného konce. Všichni ale víme, že ani dnešní výkon ještě neměl ty parametry, na které máme. Pevně ale věřím, že se to postupně u tohoto mladého mužstva projeví, začne si pořádně věřit a výkon půjde nahoru!“

Mohelnice - Zábřeh 8:2

Branky: 4. Kožela, 5. Ryba, 10. Kuba, 41. Ryba, 79. Cikryt, 81. Ryba, 89. Cikryt, 91. Pospíšil - 39. Nízký, 83. Okleštěk.

Litovel - Šternberk 0:1

Branky: 16. Odstrčil

Trenér Litovle Jiří Kohout: „Do zápasu jsme vstoupili s dost velkým respektem. Přišlo mi, že jsme nebyli dostatečně koncentrovaní a hostům jsme do zaslouženého vedení ještě pomohli. Postupem času jsme ale přispěli k zajímavému průběhu utkání. I přesto, že jsme ještě v průběhu prvního poločasu museli vystřídat obránce, který nám kope veškeré standardky, ze kterých jsme doposud byli nebezpeční. Navíc nám na lavce už nikdo nezbyl, tudíž za to, že jsme byli až do posledních vteřin ve hře o body s nejsilnějším soupeřem v soutěži, patří klukům můj respekt. Přesto, že jsme měli dvě tři gólové situace, tak vítězství hostí je naprosto zasloužené. K tomu jim gratuluji. Až na toho hulváta z lavičky, co mě celý druhý poločas sprostě urážel. Snad se nám do příště uzdraví alespoň Míša Knebl, abychom se mohli poprat o body i v Zábřehu beze strachu, že v případě zranění hráče nebudeme dohrávat utkání bez možnosti střídat. Dnešní utkání nás stálo hodně sil, snad nám ale dodalo sebedůvěru, že se můžeme prát o body s každým. Příjemným překvapením jsou pro mě výkony mladíků Tomáška a Pěčka, kteří do týmu skvěle zapadli. Zároveň bych rád také ocenil výkon zkušeného rozhodčího Sedláčka, který svým výkonem přispěl ke kvalitě zápasu, který bezesporu snesl měřítko krajského přeboru. Hráčům i divákům děkuji za pěkný fotbalový zážitek."



V. Losiny - Medlov 2:1

Branky: 71. Hilbert, 85. Macek - 54. Mikuta.

Sekretář Velkých Losin Milan Grézl: „V utkání tradičních rivalů se hrál bojovný a atraktivní fotbal, hosté od začátku zápasu měli mírnou převahu i pár šancí, z nichž největší hned v úvodu, ale z šesti metrů vysoko přestřelili. Domácí po čtvrthodině srovnali krok a ke konci poločasu měli mírně navrch zase oni, ovšem šancí bylo málo na obou stranách, takže výsledek 0:0 odpovídal průběhu 1. půle. Krátce po začátku druhé půle hosté po nenápadné akci a chybě domácí obrany dostali do vedení dorážkou Mikuty z malého vápna. O pár minut později po chybné malé domů se dostal do brejku hostující hráč, ale míč z nohy mu fantastickým zákrokem „chapadla chobotnice“ sebral domácí brankář Hatala. To byl asi rozhodující moment zápasu, kdyby hosté zvýšili na 2:0, bylo asi hotovo. Domácí trenér sáhl ke střídání, na hřiště poslal 3 mladíky a domácí začali tlačit na pilu, posílili útok a nakonec se úsilí vyplatilo. Po krásné akci na jeden dotek přes Žídka a Uvízla, se dostal do úniku Hilbert a podél brankáře zaslouženě vyrovnal. To ovšem domácím nestačilo, dál se tlačili do útoku, několik dobrých situací promarnili, hosté jednu šanci z protiútoku nevyužili. Pět minut před koncem byli domácí za svoji aktivitu odměněni vítěznou brankou, podobnou té vyrovnávací. Uvízl sklepl míč proti noze Kocourkovi, ten z první odcentroval na Macka, který hlavou přehodil brankáře a zajistil domácím důležité tři body. Před těžkou sérií tří venkovních zápasů za sebou ve Šternberku, Zábřehu a v Želatovicích, jsou tyto body pro domácí superdůležité.

Trenér Velkých Losin Jiří Mika: „V důležitém utkání po nepodařených dvou kolech jsme potřebovali vyhrát. Chtěli jsme utkání odehrát s nulou vzadu, ale to se nepovedlo skrz hrubou chybu a nevědomost, ale morál a bojovný výkon byl od všech hráčů, což se mi líbilo, protože v minulých zápasech to tak nebylo. Kluci šlapali naplno, tak si to představuji. Srovnali jsme po akci, kdy to Davidovi Hilbertovi prostrčil skvěle hrající Jirka Uvízl a David šel sám a trefil to na zadní. Šli jsme do rizika na tři obránce, zjednodušili jsme hru nákopy a dostali jsme se do tlaku. Dobrý výkon bojovník Martin Macek korunoval vítěznou těžkou hlavičkou na zadní tyč. Teď nás čeká Šternberk, nemáme dobrý los, budeme hrát třikrát venku, takže to jsou pro nás strašně důležité body. Jsem spokojený s výkonem všech hráčů i těch střídajících. Kabina je silná a nabuzená, konečně se zúročila píle a tréninková morálka. Předvedli jsme takovou hru, jakou se chceme prezentovat.

Trenér Medlova Jaroslav Rolínek: „Neodehráli jsme špatné utkání, bylo to vyrovnané. Šli jsme do vedení, potom jsme měli šanci, kdy jsme šli sami na gólmana, ale nedali jsme. Na konci jsme bohužel chybovali, soupeř nás za to potrestal. Myslím, že jsme si alespoň bod bod zasloužili, ale odjíždíme s nulou. Proti Litovli výkon nebyl ideální, ale vyhráli jsme, v Losinách to bylo lepší, ale paradoxně nemáme body. Jsem zklamaný.“

Lutín - Bohuňovice 3:3, pen. 3:4

Branky: 29. Dohnal, 37. Chrást, 91. Vymazal - 50. Fryčák, 65. Šmirják, 73. Fryčák.

Ústí - Kralice 3:2

Branky: 51. Nehyba, 54. Šerý, 68. Smítal - 34. Merta, 71. Šup.

Lipová - Dolany 1:0

Branky: 81. z pen. Fialka.